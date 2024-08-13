В Нижнем Тагиле женщина из-за ревности сожгла автомобиль своего возлюбленного

В дежурную часть отдела полиции № 16 Нижнего Тагила обратился 51-летний местный житель с заявлением о возгорании его автомобиля, припаркованного во дворе дома в районе улицы Черных. Он сообщил правоохранителям, что около 05:00 его разбудили соседи, увидевшие пожар.

Как сообщает пресс-группа МУ МВД «Нижнетагильское», выехавшие на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы установили свидетеля, который рассказал, что ранним утром, подъезжая к дому, увидел, как загорелась машина, и заметил убегающую с бутылкой женщину. Сотрудники МЧС подтвердили предположения правоохранительных органов, что возгорание транспортного средства произошло в результате поджога.

«Сотрудники уголовного розыска провели комплекс оперативно-разыскных мероприятий, в ходе которых установили личность злоумышленницы. Ею оказалась 41-летняя жительница Нижнего Тагила, ранее уже привлекавшаяся к уголовной ответственности. Полицейские оперативно установили местонахождение подозреваемой и доставили её в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Тагильчанка призналась, что совершила преступление на почве ревности, облила бензином машину бывшего возлюбленного и подожгла её», — уточнили в полиции.

Действия обиженной женщины квалифицированы следователями по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества путём поджога из хулиганских побуждений). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.