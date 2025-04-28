ФК «Уралец-ТС» в Нижнем Тагиле «погасил» «Волну»

В минувшую субботу «Уралец-ТС» на домашнем стадионе принимал нижегородскую «Волну» в рамках второго тура первенства России Дивизиона «Б» Второй лиги. Хозяева быстро завладели инициативой и уже к 6-й минуте вели в счёте 2:0. Отличились Дмитрий Хохлов и Александр Подбельцев. После перерыва Подбельцев оформил дубль и довёл счёт до разгромного — 3:0. Гости смогли отыграть два мяча и получили шанс свести встречу в ничью, но тагильчане отошли в плотную оборону и смогли довести матч до победы — 3:2.

Следующую игру тагильчане проведут 4 мая на выезде в Казани с командой «Сокол».