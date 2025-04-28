Сильная женщина. Тагильчанка стала победительницей первенства России по универсальному бою

Анастасия Тестоедова — спортсменка из Нижнего Тагила — стала победительницей первенства России по универсальному бою, которое прошло в Санкт-Петербурге в конце апреля. В соревнованиях принимали участие более 300 спортсменов из разных уголков страны. 19-летняя Анастасия профессионально занимается спортом более 6 лет и имеет многочисленные награды. На подготовку к серьёзному испытанию у девушки ушло 3 месяца. Тагильчанка входит в состав сборной Свердловской области.

Бойцам, выступающим в разделе «классика», на первом этапе необходимо было пройти полосу препятствий, а во втором — встретиться с соперником на ринге. Спортсменка успешно справилась с испытанием и подтвердила звание «кандидата в мастера спорта».

«Каждые соревнования для меня — это стресс, переживания за своих воспитанников, а участие Анастасии на соревнованиях такого высокого уровня — это испытания особой важности для меня. Но когда приходит победа, я понимаю, что всё это было не зря», — поделился с редакцией АН «Между строк» тренер победительницы Юрий Конев.