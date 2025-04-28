Бумажные бюллетени при электронном голосовании, аренда квартир с разрешения соседей, жильё для семейных студентов и запрет на рекламу эзотерических услуг. Топ законопроектов и законодательных инициатив за прошедшую неделю по версии АН «Между строк»

2025 год насыщен изменениями во всех сферах законодательства РФ. Мы подготовили ТОП-5 законопроектов и законодательных инициатив за прошедшую неделю по версии АН «Между строк».

Бумажные бюллетени при электронном голосовании

В Государственной думе обсуждается поправка о возможности для граждан голосовать с использованием бумажного бюллетеня при проведении электронного голосования.

Поправка подготовлена к законопроекту о совершенствовании избирательного законодательства, который был принят в первом чтении 1 апреля.

«Текстом поправки предлагается при проведении электронного голосования обеспечить возможность голосования с использованием бумажного бюллетеня. Прорабатываемое решение снимает замечания и вопросы, которые звучали на пленарном заседании в ходе обсуждения законопроекта в первом чтении», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Согласно действующей норме, при проведении выборов или референдума вместо голосования с использованием бюллетеней, изготовленных на бумажном носителе, может проводиться электронное голосование. Решение о проведении электронного голосования принимается ЦИК РФ.

Аренда квартир с разрешения соседей

В Госдуме обсуждается инициатива, согласно которой владельцы квартир должны будут получать письменное согласие соседей на сдачу помещений в аренду. Эта мера может применяться в тех случаях, когда собственники не оформляют договор найма с арендаторами и не регистрируют его должным образом. Также инициатива предлагает ввести административную ответственность для владельцев жилья, если они сдают свои квартиры в аренду без оформления соответствующего договора.

Жильё для семейных студентов

В Госдуму внесли законопроект, согласно которому студенты смогут проживать в общежитиях с супругами и детьми.

Согласно инициативе, студенты, состоящие в браке или имеющие детей, смогут рассчитывать на отдельные жилые помещения в общежитиях и приоритетное право на заселение.

Изменения планируется внести в статьи 29 и 39 закона «Об образовании в Российской Федерации». Если норма будет принята, вузы обяжут выделять изолированные жилые помещения для студентов с семьями в рамках имеющегося жилого фонда. Не семейные студенты смогут занять эти места только в случае отсутствия заявок от семейных студентов.

Также предлагается наделить Министерство науки и высшего образования и Министерство просвещения полномочиями по разработке типового порядка предоставления общежитий, что должно обеспечить единый подход к этому вопросу и улучшить использование свободных мест.

Расширение целевого обучения

В Госдуме обсуждается законопроект, который расширяет возможности целевого обучения в вузах. Изменения планируется внести в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Согласно инициативе, право выступать заказчиком целевого обучения за счёт бюджетных средств получат участники свободных экономических зон, в том числе на территориях Крыма и Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также стратегические и системообразующие организации, такие как предприятия, работающие в области приоритетного научно-технологического развития и высоких технологий.

Принятие этого закона позволит большему числу работодателей привлекать квалифицированных специалистов, соответствующих требованиям экономики как на местах, так и в стране в целом.

Также планируется расширить перечень заказчиков целевого обучения, включив предприятия, занимающиеся переработкой сельскохозяйственной продукции.

Запрет на рекламу услуг тарологов и астрологов

Комитет по экономической политике Госдумы РФ рассматривает проект закона, который предлагает запретить рекламу «эзотерических и энергетических услуг и духовных практик», к которым относятся, в том числе,услуги медиумов, магов, ведьм, астрологов, тарологов и нумерологов. Всего в проекте закона значится 38 видов подобных услуг. Авторы законопроекта обосновывают необходимость запрета тем, что почти все попадающие под запрет «практики» не имеют научного обоснования и часто используются мошенниками для обмана граждан. Депутаты также ссылаются на опыт других стран, в том числе ЮАР, Индии и Китая, где запрет рекламы разного рода целителей и магов помог сократить число мошенников.