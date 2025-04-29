Дарить радость людям! Центр культуры и искусства НТМК приглашает на весенние отчётные концерты творческих коллективов 

Доброй традицией Центра культуры и искусства НТМК стало проведение весенних отчётных концертов творческих коллективов.

30 апреля в 17:00 на сцене ДК НТМК шоу-балет «Альянс» представит зрителям программу «Свет наших сердец».

Шоу-балет «Альянс» за время своего существования создал сотни концертных номеров, выпустил тысячи талантливых мальчишек и девчонок в яркое творческое будущее, приобрёл настоящих друзей и верных поклонников своего творчества.



На отчётном концерте коллектив подарит зрителям лучшие номера и яркие премьеры, весёлые и лирические моменты, долгожданные встречи и удивительные открытия.

21 мая в 18:00 на сцене ДКШ студия «Ералаш» расскажет свои «Звёздные истории».

В студии вокалом и хореографией занимаются ребята в возрасте от 4 до 18 лет. Обширный вокальный репертуар, профессиональное мастерство исполнения, яркие костюмы, неповторимая хореография и незабываемая концепция каждого концертного номера этого коллектива уже давно приобрели своих поклонников не только в нашем городе, но и далеко за его пределами.

На очередном отчётном концерте воспитанники студии представят свои истории успеха и расскажут о нелёгком пути юного артиста к звёздному Олимпу.

23 мая в 18:00 зрительный зал ДК НТМК станет площадкой для премьеры мюзикла «Фабрика снов». Такого в нашем городе ещё не было!

«Фабрика снов» — это волшебный детский мюзикл, который погружает нас в мир ярких фантазий и безграничного воображения. Пусть эта история откроет двери в мир чудес!

Актёрский состав — участники вокально-эстрадной студии «Паприка» и студии танца «VictoryDance».

Художественный руководитель — А. В. Иванова, режиссёр-постановщик — В. В. Чистякова, музыка — А. О. Попов, В. С. Шосман, Н. В. Набокина, А. А. Дубровин, А. Н. Макеров, автор текстов — Т. А. Правило

23 мая в 18:00 ансамбль танца «Огонёк» подарит зрителям незабываемые эмоции уже на третьем отчётном концерте в этом году и покажет программу «Огонёк большого города». Она подарит тепло и радость всем, кто искренне любит танец. Ансамблю танца «Огонёк» исполняется 40 лет!

Приглашаем всех на грандиозное празднование этого замечательного юбилея! Мы подготовили для вас насыщенную и яркую программу, которая подарит незабываемые впечатления и погрузит в мир танца и музыки.

«Огонёк большого города» — это уникальная программа, которая объединит на одной сцене лучших танцоров нашего ансамбля. Мы покажем вам самые яркие номера из нашего репертуара и новые постановки, созданные специально к юбилею. Также вас ожидает много удивительных сюрпризов!

30 мая в 18:00, зрительный зал ДКШ — вот время и место встречи самых заядлых поклонников творчества цирка «Аншлаг», потому что состоится первый отчётный концерт коллектива в этом сезоне!

«Пока, мы в цирке!» — ироничная и поражающая своим мастерством цирковая программа, где все номера исполняют дети, воспитанники «Аншлага»!

Порой кажется, что они совершенно ничего не боятся, кроме одного — не услышать ваши громкие овации! Поэтому торопитесь приобрести билеты и подарить аплодисменты юным артистам!

5 июня в 18:00 на сцене ДКШ «Аншлаг» представит очередной отчётный концерт под названием «PROЦИРК»! Яркие номера, непревзойдённое мастерство, красочные постановки и талантливые дети — всё это о них! Цирк «Аншлаг»!

7 июня в 18:00 зрительный зал ДК НТМК распахнёт свои двери для поклонников творчества Арт-проекта «Танц-Артерия». В этом году коллектив представит авторскую программу «В сторону сердца».

Любимые номера и яркие премьеры, отточенность движений и буйство эмоций, красочные костюмы и неповторимость сюжетных линий покорят ваши сердца с первых минут концерта.

С уважением к танцу, с любовью к зрителю — Арт-проект «Танц-Артерия»!

12 июня в 17:00 студия танца «VictoryDance» ярко и феерично завершит череду отчётных концертов коллективов Центра культуры и искусства НТМК.

Неподражаемый стиль коллектива, внимание к деталям и мастерство юных танцовщиков не оставят никого равнодушным и подарят самые яркие эмоции.

«Дом там, где сердце» — трогательная танцевальная история о самом важном и вечном.

Билеты на отчётные концерты можно будет приобрести на наших сайтах: dkntmk.ru и school.dkntmk.ru или традиционно в кассах дворцов.

ДКШ 41-78-27

ДК НТМК 23-10-81

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