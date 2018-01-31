Минэкономики предложило отложить запрет анонимности в мессенджерах

Вступивший в силу 1 января закон об идентификации пользователей мессенджеров до сих пор не действует из-за отсутствия порядка идентификации и блокировки пользователей, пишет «Коммерсантъ». Подзаконные акты, необходимые для того, чтобы система идентификации пользователей заработала в полном объёме, пока не приняты.

Минкомсвязи подготовило проект, определяющий порядок идентификации пользователей и их блокировки, однако он получил отрицательный отзыв Минэкономики. В ведомстве уверены, что для полноценной системы идентификации пользователей требуется «значительный переходный период». О каком именно сроке идёт речь, пока не уточняется.

В Минкомсвязи подтвердили, что подзаконные акты, необходимые для работы закона об идентификации пользователей, пока не приняты.

«Идёт межведомственное согласование», — заявили в пресс-службе ведомства.

Напомним, закон, запрещающий анонимность в мессенджерах, в июле 2017 года был принят парламентом, а в августе подписан президентом. По закону, вступившему в силу 1 января, мессенджеры обязаны идентифицировать пользователей по абонентскому номеру, а также ограничивать передачу сообщений, если речь идёт о запрещённой информации. За нарушение закона о мессенджерах предусмотрены штрафы в размере до 1 миллиона рублей для юридических лиц.

Роскомнадзору предоставлялось право блокировать мессенджеры, распространяющие запрещённую информацию. Решение о блокировке, по проекту Минкомсвязи, оператор должен исполнить в течение суток.