Госдума одобрила штрафы до 1 миллиона рублей за нарушение закона о мессенджерах

Нижняя палата российского парламента приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о штрафах за нарушения закона о мессенджерах, передаёт ТАСС. Новые правила обязывают администрацию сервисов устанавливать личность пользователей по номеру телефона, а также ограничивать передачу сообщений по процедуре, которую определит правительство. Закон вступит в силу с 1 января 2018 года.

Для юридических лиц штрафы за нарушение закона составят от 800 тысяч до 1 миллиона рублей, для должностных лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для физических лиц — от 3 тысяч до 5 тысяч рублей.