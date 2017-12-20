Путин подписал закон о штрафах для мессенджеров

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает штрафы для мессенджеров за несоблюдение российского законодательства, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Неисполнение мессенджерами обязанностей, установленных законодательством об информации, информационных технологиях и защите информации, грозит физическим лицам штрафом от трёх до пяти тысяч рублей, должностному лицу — от 30 до 50 тысяч рублей, юридическому лицу — от 800 тысяч до миллиона рублей.

В документе отмечается, что лица, ведущие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, несут ответственность как юридические лица.

Ранее, в конце июля, Путин подписал закон, регулирующий деятельность мессенджеров. Согласно документу, мессенджеры должны идентифицировать пользователей с помощью номера телефона на основании договора, который владельцы приложения должны заключить с оператором. По требованию Роскомнадзора они должны будут после получения уведомления ограничить доступ пользователя или заблокировать канал с противоправной информацией.

Напомним, в середине октября мировой суд в Москве оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей за отказ сотрудничать с ФСБ. Суд признал мессенджер виновным в совершении административного правонарушения. Компания обжаловала это решение. Мещанский районный суд Москвы 12 декабря признал штраф законным.