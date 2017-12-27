Мэрия Нижнего Тагила расторгает через суд «мусорную» концессию с «дочкой» Ростеха, из-за которой Сергей Носов рассорился с экс-депутатом Горячкиным

Администрация Нижнего Тагила обратилась в Арбитражный суд Свердловской области с исковым заявлением к ООО «РТ-НЭО Нижний Тагил». Мэрия требует расторгнуть заключённое 20 апреля 2015 года концессионное соглашение. Проект предусматривал строительство в Нижнем Тагиле полигона и мусоросортировочного комплекса с объёмом инвестиций более 1 млрд рублей.

«Основанием для расторжения концессионного соглашения послужило неисполнение условий соглашения ООО “РТ-НЭО Нижний Тагил”. Предъявлению иска в суд предшествовала претензионная работа. В адрес ООО “РТ-НЭО Нижний Тагил” администрацией города направлялись предупреждение о необходимости исполнить обязательство по вводу в эксплуатацию объекта концессионного соглашения и предложение о расторжении концессионного соглашения по соглашению сторон. Требования администрации города не исполнены», — прокомментировали АН «Между строк» в пресс-службе тагильской мэрии со ссылкой на специалистов юридического управления.

Связаться с представителями ответчика АН «Между строк» не удалось. Телефоны, размещённые на сайте вышестоящей организации АО «Национальный экологический оператор» (принадлежит госкорпорации «Ростех»), не отвечали в течение недели. Сотовый телефон указанного на сайте пресс-секретаря компании Светланы Подлепецкой всё это время был выключен.

Судебное разбирательство назначено арбитражным судом на 25 января. На предварительном заседании, состоявшемся 20 декабря, представители ответчика не присутствовали.

Как отметили в пресс-службе администрации, за время действия соглашения никакие работы по нему не выполнялись, претензий к чиновникам со стороны «РТ-НЭО Нижний Тагил» не поступало. Материальный ущерб городу в связи с неисполнением договора при этом причинён не был.

Напомним, подписание соглашения по мусоросортировочному комплексу в Нижнем Тагиле сопровождалось большим скандалом. Первоначально его хотели построить в районе шлакоотвалов НТМК на Руднике им. III Интернационала, так как, по словам чиновников, это был единственный участок, подходящий с точки зрения требования закона для строительства нового полигона в Нижнем Тагиле. Для этого администрация инициировала перевод участка из земель населённых пунктов в земли промышленности, который после бурных обсуждений одобрила гордума. Вместе с этим в прокуратуру обратились около 400 жителей Рудника, которые узнали о строительстве полигона всего в 650 метрах от своих домов из СМИ и возмутились, что мэрия втайне от них провела публичные слушания. Надзорный орган усмотрел в процедуре нарушение и добился через суд отмены решения о переводе земель. После скандала чиновники заявили, что этот участок тоже не проходит по нормам и перенесли место строительства мусоросортировочного завода к действующему полигону на Кушвинском тракте.

Одним из противников строительства был экс-депутат Нижнетагильской гордумы Вячеслав Горячкин, в избирательном округе которого находился Рудник им. III Интернационала. Считается, что позиция единоросса стала причиной конфликта с мэром Сергеем Носовым, после которого Горячкина исключили из местного политсовета партии власти и лишили поддержки на праймериз «Единой России» в мае 2017 года. В итоге Вячеслав Горячкин пошёл на выборы самовыдвиженцем, но проиграл лояльному Носову директору «Тагильского трамвая» Игорю Темнову. Уже после выборов руководство Нижнетагильского завода металлоконструкций вынудило Горячкина, с его слов, уволиться с поста директора по персоналу предприятия, а связано это было с давлением Сергея Носова на акционеров, который якобы так «мстил» экс-депутату.

ООО «РТ-НЭО Нижний Тагил» принадлежит, согласно данным ЕГРЮЛ, ООО «Гермес» (99%) и Максиму Копейкину. «Гермес» принадлежит учредителям «КАРО-Фильм» Олегу Андрееву и Леониду Огородникову, а также экс-директору «Национального экологического оператора» Татьяне Скорик, приезжавшей на подписание «дорожной карты» с мэрией в Нижний Тагил.

При этом стороны всегда позиционировали соглашение как договор с госкорпорацией, а подписано оно было в апреле 2015 года в головном офисе «Ростеха» в Москве.

Согласно условиям соглашения, комплекс должен состоять из одного полигона твёрдых бытовых отходов мощностью не менее 175 тысяч тонн в год (с размещением на его территории одного мусоросортировочного комплекса той же мощности), четырёх мусороперегрузочных станций и не менее 538 контейнерных площадок, оборудованных контейнерами для приёмки ТБО. Первые 100 площадок с евроконтейнерами «НЭО» обещал установить уже в 2015 году, но так этого и не сделал.

По расчётам администрации, на проектирование, строительство и эксплуатацию комплекса требовались инвестиции не менее 1 млрд 20 млн рублей. Общий срок жизни проекта должен составить от 25 лет, а на его окупаемость город готов предоставить концессионеру семь лет (из которых максимум два года на создание комплекса), после чего тот будет обязан вносить ежегодный платёж в размере не менее 112 млн рублей.

Эксперты сразу заявили об убыточности проекта, предположив, что он заключается для потенциальной экспансии «Ростеха» в отрасль мусоропереработки в качестве федерального оператора. Экономической базой проекта для госкорпорации должен был стать экологический (утилизационный) сбор, введение которого много лет обсуждалось в Госдуме. В итоге законодатели лишили «НЭО» статуса федерального оператора и ввели понятие «региональный оператор». Власти Свердловской области в 2015 году также провели с «Национальным экологическим оператором» серию переговоров и даже создали через ГУП «Свердловсквторресурсы» совместное предприятие «РТ-НЭО Екатеринбург». Однако в дальнейшем о совместной работе в области обращения с коммунальными отходами официально не сообщалось.