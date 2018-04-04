Мэрия Нижнего Тагила потратит на спортивные и детские площадки в парке «Народный» 113,7 миллиона рублей

Тагильская администрация планирует потратить на обустройство спортивных и детских площадок в пойме реки Тагил от улицы Фрунзе до улицы Красноармейская 113,7 миллиона рублей. Постановление об осуществлении закупки работ по благоустройству парка отдыха «Народный» опубликовано на официальном сайте города.

Планируется, что победитель конкурса должен будет выполнить все работы, максимум, за 40 месяцев с момента подписания муниципального контракта. В 2018 году мэрия выделяет на оплату контракта пока 20 миллионов рублей, остальные средства, если договор не будет скорректирован, подрядчик получит только в 2021 году.

Общестроительные работы по обустройству первой очереди парка «Народный» — в пойме реки Тагил между улицами Фрунзе и Красноармейской (около 9,1 га) — были проведены в 2017 году. Финансирование производилось за счёт благотворительных средств предприятий и организаций города. Проект обустройства разработали специалисты МКУ «Геоинформационные системы» и МБУ «Тагилгражданпроект». Им предусмотрено оборудование пешеходных дорожек, детских и спортивных площадок, установка точки общественного питания и торговых павильонов, размещение аттракционов и малых архитектурных форм.

Парк «Народный» победил в рейтинговом голосовании по благоустройству территорий Нижнего Тагила, которое проходило в день выборов президента РФ. Теперь деньги на реализацию проекта по созданию парка будут выделять из областного и федерального бюджетов.

Недавно мэрия представила также эскизный проект благоустройства второй очереди парка «Народный» в пойме реки Тагил. Обустройство будет проходить на площади более 20 гектаров. На территории хотят создать площадки для аттракционов, детские игровые и спортивные площадки, многофункциональный корт, скейт-площадку, место для выгула и дрессировки собак. Из аттракционов могут установить американские гонки с мёртвой петлёй, Fantastic Jump (прыжки в высоту на резинках), башню свободного падения на 32 метра. Кроме того, предусмотрено строительство велосипедного моста, новых пешеходных мостов через реку Тагил на улицу Серова и через улицу Красноармейскую. Будет организована площадка для проведения праздничных мероприятий. Возле воды создадут зоны отдыха с лежаками и лодочным причалом.

Сейчас чиновники собирают замечания и предложения тагильчан по представленным идеям.