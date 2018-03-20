Парк «Народный» победил в рейтинговом голосовании по благоустройству Нижнего Тагила

В рейтинговом голосовании по благоустройству территорий Нижнего Тагила, которое проходило в день выборов президента России, приняли участие более 130 тысяч горожан. Голосование проходило на 96 площадках, в счётных комиссиях работали 350 специалистов, рассказали в пресс-службе мэрии.

Победу одержал парк «Народный», набравший 76 781 голос. За Пионерский сквер на Вагонке проголосовали 52 994 человека, за ТОС «Пограничный» — почти 20 тысяч жителей. Результаты по другим территориям, включённым в голосование, в управлении ЖКХ администрации города обещают озвучить в ближайшее время. Набравшие наибольшее число голосов площадки начнут облагораживать уже в этом году. Деньги на эти работы будут выделены из областного и федерального бюджетов.

Напомним, рейтинговое голосование по благоустройству с целью повышения явки проходило 18 марта на избирательных участках параллельно с президентскими выборами во многих городах страны. Тагильчанам предлагали отдать голос за одну из трёх территорий, вошедших в лидеры предварительного голосования на официальном сайте города. Также каждый участник рейтингового голосования мог указать, какие работы необходимо провести на его улице — во дворе или сквере.

Ранее мэрия представила эскизный проект благоустройства второй очереди парка «Народный» в пойме реки Тагил. Обустройство второй очереди парка будет проходить на площади более 20 гектаров. На территории хотят создать площадки для аттракционов, детские игровые и спортивные площадки, многофункциональный корт, скейт-площадку, место для выгула и дрессировки собак. Сейчас чиновники собирают замечания и предложения тагильчан по представленным идеям.