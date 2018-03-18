Жители Нижнего Тагила возлагают большие надежды на голосование по благоустройству

Сегодня Нижний Тагил выбирает не только лидера нации, но и территории, которые власти обещают привести в порядок в ближайшие годы. Рейтинговое голосование по благоустройству проходит на избирательных участках, правда, в отдельных комнатах.

Участникам «референдума» предлагают отдать голос за одну из трёх территорий — парк «Народный», сквер «Пионерский», ТОС «Пограничный», которые вышли в лидеры в предварительном голосовании на официальном сайте города. Также каждый может заполнить отдельный бланк и указать, какие работы необходимо провести на его улице — во дворе или сквере. Помимо оборудования детских и спортивных площадок, есть вариант со строительством парковок, озеленением и установкой камер видеонаблюдения.

В ДК «Юбилейный» голосование за благоустройство вызвало настоящий ажиотаж. Люди толпятся возле схем с проектами, заранее занимая место в очереди на голосование.

«Надо, надо проголосовать, чтобы всё привели в порядок, а так ничего делать не будут», — агитирует женщина средних лет молодую девушку.

Жители Выи голосуют за парк «Народный», завершение строительных работ в котором весь район ждёт с нетерпением. В разговорах в очереди то и дело звучит воинская часть на улице Фрунзе — люди недовольны, что этот объект не принимает участие в «референдуме».

«Конечно, голосую за “Народный”, потому что недалеко от дома, будет где гулять. Ещё проголосовала за обустройство сквера за ”Юбилейным”, сейчас там всё очень печально, — говорит тагильчанка Нина Клюшникова. — Хочется надеется, что что-то сделают, раз спрашивают мнение людей. Не думаю, что это голосование сделано специально для повышения явки — кто хочет голосовать, и так придёт на свой участок. А кому неинтересно, даже не выйдет из дома».

Вагонка дружно голосует за Пионерский сквер.

«Голосовала за наш сквер и за свой двор на улице Окунева. Двор меня больше волнует. Он у нас большой, на семь домов, а детской площадки нет, приходится с детьми ходить гулять в соседний квартал, — рассказывает Люция Нохрина. — В мэрию обращались много раз, там говорят, что денег нет, и предлагают скинуться домами на детскую площадку. Почему мы должны скидываться, если это обязанность местных властей? Надеюсь, к мнению народа прислушаются и приведут в порядок дворы и парки. А может, это очередной предвыборный ход, я не знаю».

Волонтёры, приглашающие избирателей принять участие в рейтинговом голосовании, старательно подчёркивают: голосование добровольное, никого за руку к урне не ведут. А чтобы ни у кого не возникало в этом сомнений, выбирать проекты благоустройства разрешили подросткам с 14 лет.

Какие проекты набрали больше голосов, в мэрии пообещали рассказать только в понедельник.