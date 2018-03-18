Жители Нижнего Тагила возлагают большие надежды на голосование по благоустройству

18.03.2018 17:38
Жители Нижнего Тагила возлагают большие надежды на голосование по благоустройству

Сегодня Нижний Тагил выбирает не только лидера нации, но и территории, которые власти обещают привести в порядок в ближайшие годы. Рейтинговое голосование по благоустройству проходит на избирательных участках, правда, в отдельных комнатах.

Участникам «референдума» предлагают отдать голос за одну из трёх территорий — парк «Народный», сквер «Пионерский», ТОС «Пограничный», которые вышли в лидеры в предварительном голосовании на официальном сайте города. Также каждый может заполнить отдельный бланк и указать, какие работы необходимо провести на его улице — во дворе или сквере. Помимо оборудования детских и спортивных площадок, есть вариант со строительством парковок, озеленением и установкой камер видеонаблюдения.

В ДК «Юбилейный» голосование за благоустройство вызвало настоящий ажиотаж. Люди толпятся возле схем с проектами, заранее занимая место в очереди на голосование.  

 «Надо, надо проголосовать, чтобы всё привели в порядок, а так ничего делать не будут», агитирует женщина средних лет молодую девушку.

Жители Выи голосуют за парк «Народный», завершение строительных работ в котором весь район ждёт с нетерпением. В разговорах в очереди то и дело звучит воинская часть на улице Фрунзе — люди недовольны, что этот объект не принимает участие в «референдуме».

«Конечно, голосую за “Народный”, потому что недалеко от дома, будет где гулять. Ещё проголосовала за обустройство сквера за ”Юбилейным”, сейчас там всё очень печально, говорит тагильчанка Нина Клюшникова. Хочется надеется, что что-то сделают, раз спрашивают мнение людей. Не думаю, что это голосование сделано специально для повышения явки кто хочет голосовать, и так придёт на свой участок. А кому неинтересно, даже не выйдет из дома».  

Вагонка дружно голосует за Пионерский сквер.

«Голосовала за наш сквер и за свой двор на улице Окунева. Двор меня больше волнует. Он у нас большой, на семь домов, а детской площадки нет, приходится с детьми ходить гулять в соседний квартал, рассказывает Люция Нохрина. В мэрию обращались много раз, там говорят, что денег нет, и предлагают скинуться домами на детскую площадку. Почему мы должны скидываться, если это обязанность местных властей? Надеюсь, к мнению народа прислушаются и приведут в порядок дворы и парки. А может, это очередной предвыборный ход, я не знаю».

Волонтёры, приглашающие избирателей принять участие в рейтинговом голосовании, старательно подчёркивают: голосование добровольное, никого за руку к урне не ведут. А чтобы ни у кого не возникало в этом сомнений, выбирать проекты благоустройства разрешили подросткам с 14 лет.

Какие проекты набрали больше голосов, в мэрии пообещали рассказать только в понедельник.

Copyright