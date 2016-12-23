Мэр Нижнего Новгорода открестился от недвижимости в Майами и прошёл детектор лжи

Глава Нижнего Новгорода Иван Карнилин прошёл проверку на детекторе лжи после расследования Алексея Навального, в котором утверждается наличие у градоначальника незадекларированной недвижимости в Майами, сообщает «Дождь» со ссылкой на пресс-секретаря Карнилина Елену Волисову. Проверка прошла сегодня для программы «Центральное телевидение» канала НТВ. Впрочем, подробностей о результатах проверки пресс-секретарь не привела.

Ранее Иван Карнилин в эфире радио «Комсомольская правда» прокомменитровал заявление Фонда Навального, заявив, что, «как честный человек, оставил квартиру жене».

«Никакого отрицания тут нет. Они были приобретены в 2013-2014 году. Решение об этом было принято на семейном совете. В то время это были хорошие инвестиции. Тогда доллар стоил 30 рублей, сейчас уже 60. Так что если супруга решит продавать, то это будут хорошие инвестиции», – заявил мэр в эфире «Комсомольской правды».

Появление немалой суммы, необходимой для покупки элитной недвижимости, Карнилин объяснил своей прежней работой в коммерческих фирмах.

«Я последние пять лет работал в коммерческой структуре, был заместителем директора. К тому же через три недели мне исполнится 60 лет. За всю жизнь я мог заработать эти деньги. Всё это указано в декларациях», – сказал Иван Карнилин.

На вопрос журналиста о том, не является ли его развод фиктивным, мэр ответил отрицательно.

«Нет. У нас есть личные проблемы в этом плане, поэтому и состоялся развод. Как честный человек, я оставил квартиру жене и не жалею об этом», – сообщил глава города.

21 декабря Фонд борьбы с коррупцией сообщил, что супруга главы Нижнего Новгорода владеет сразу двумя квартирами в американском курортном городе. Первая из них площадью 130 квадратных метров была куплена в декабре 2013 года. Тогда её стоимость составляла 824 тысячи долларов. Вслед за этим весной 2014 года Альбина Карнилина приобрела ещё одну квартиру в этом же доме площадью 159 квадратных метров и стоимостью 1,1 миллиона долларов. Ни одна из этих квартир в декларации о доходах Ивана Карнилина за 2015 год не указана, отметили в Фонде.

Агентство новостей «Между строк»