Мечты о «Старом городе», спасение парохода «Тагил», семейный чатик и «супчик» на ходу. День с мэром Владиславом Пинаевым

«Я уже не могу по-другому, без такого графика и работы, это мой образ жизни, — говорит мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. — Наверное, можно попробовать перестроиться, если чем-то совсем другим заняться. А чем заняться, садоводством что ли? Тогда уж пенсии надо дождаться». Глава города смеётся. 30 мая, как и многие другие его рабочие дни, расписано по минутам: объезд Ленинского района, визит к ветерану и бесконечные совещания. Несмотря на это, Пинаев выкраивает немного времени на тренировку в ФОКе, просмотр видео со своей внучкой Златой и несколько неофициальных встреч. Близкие, говорит мэр, к его постоянной занятости уже привыкли, а он сам иначе жить и не умеет. Журналист АН «Между строк» Евгения Музяева с утра и до вечера ходила за Владиславом Пинаевым по пятам, словно тень, чтобы рассказать, как проходит рабочий день главного человека в Нижнем Тагиле.

Утро. Тренировка в ФОКе, мечты о «Старом городе» и подготовка к подъёму парохода со дна Тагильского пруда

7:05. В это время Владислав Пинаев уже занимается в ФОК «Президентский». По вторникам он обычно плавает, в конце недели посещает тренажёрный зал. Мэр делает комплекс упражнений для укрепления мышц ног, рук, спины и пресса. Мы присутствуем на тренировке с главой лишь несколько минут. Он не любит фотографироваться во время занятий.

7:46. Служебный автомобиль главы подъезжает к зданию мэрии, из машины выходит Владислав Пинаев.

Журналист: Как настроение?

Пинаев: Прекрасное.

Мэр и правда в хорошем настроении, шутит, вспоминает историю с главой Ширинского района в Хакасии Сергеем Зайцевым, который конфликтовал с журналистом «России 24» из-за неудобного вопроса. Именно этот телеканал Владислав Пинаев смотрит утром перед работой. Поднимаемся на третий этаж, где находится его кабинет. Из окна открывается вид лишь на задний двор, жалюзи на окнах всегда закрыты, любоваться некогда.

Журналист: Позавтракали?

Пинаев: Нет, редко завтракаю (просит секретаря принести ему чай с сахаром. — Прим. ред.). Вы не решились на чай?

Журналист: Нет, спасибо. Я уже выпила с утра две кружки кофе.

Пинаев: Сергей Викторович Овсянников (главврач Демидовской больницы. — Прим. ред.) меня всегда убеждал, что кофе с утра вредно, целую теорию выдвинул. Сам кофе полезен, но его нужно пить с обеда и даже на ночь. Я его послушал и теперь тоже с обеда кофе пью. Хотя вообще ровно к нему отношусь, больше чай люблю.

Журналист: Вы вообще во сколько обычно встаёте?

Пинаев: Если на тренировку нужно, то в 6:00, а так в 7:00.

Перед тем как приступить к работе, мэр звонит родителям, чтобы узнать, «как у них обстановка». Потом общаться с ними, говорит, некогда. На вызов отвечает отец — Юрий Пинаев, ныне исполнительный директор Фонда губернаторских программ. После короткой беседы просит отца поцеловать маму. «Уже девятый десяток. Дай Бог на 81-м году на работу собираться», — говорит Владислав Пинаев. Тут же походит к компьютеру, чтобы посмотреть на мониторе, не ожидает ли его кто в приёмной. Там организовано видеонаблюдение.

8:08. В кабинет мэра заходит депутат Нижнетагильской гордумы и председатель ТОС «Прудок» Игорь Макаров. Они обсуждают создание к 300-летию города ещё одного места для организации выставочной экспозиции: «Сплю и вижу, как это будет выглядеть, фишечка такая». Детали беседы Пинаев просит нас пока не раскрывать. Во время разговора он проходится по последним городским новостям: реорганизации «Городской управляющей компании», упавшему в колодец пьяному мужчине и экстремальному заезду на ГГМ.

8:28. После беседы с Макаровым мэр встречается с представителями активной молодёжи. Создатель проекта «Чтец с горы» Камила Мориак и управляющий директор «Ситилинка» в Тагиле и бара «Гора» Антон Нургалиев хотят организовать серию флешмобов в соцсетях. Они также предлагают раскрасить стены заборов вдоль заводов граффити и провести несколько музыкальных мероприятий в Нижнем Тагиле.

«В последнее время в повестку дня попадают люди, за которых мне, мягко говоря, неприятно, — говорит Камила. — Из-за них складывается впечатление, что гражданский активизм и общественность в Нижнем Тагиле какая-то такая... Мне хотелось бы показать рациональный активизм, позитивный. Поэтому мы с группой единомышленников, в том числе с Антоном, хотели бы организовать ряд мероприятий. Одно из них — брендовый фестиваль разных молодёжных культур, ритмов».

Детали проведения возможных мероприятий Мориак и Нургалиев обещают озвучить позже — в том случае, если их поддержит Владислав Пинаев. А пока необходимо определиться с местом, где можно будет собрать городскую молодёжь. Мэр предлагает рассмотреть в качестве площадки территорию Лисьей горы и музея-завода, а также просит своего пресс-секретаря Аллу Жернакову организовать для них завтра экскурсию на территорию последнего объекта.

Пинаев: А вы про проект «Старый город» слышали? Нет? Да вы что!

Мэр тут же просит принести ему проект создания туристического кластера «Старый город». О преображении улицы Уральской и создании современного музейного комплекса Владислав Пинаев рассказывает с такими горящими глазами, что в реализации проекта сомнений не остаётся. Уже в этом году рядом с музеем изобразительных искусств под открытым небом расположится экспозиция «Парковая скульптура советского периода».

«Замкнём “Демидов Плазу”, набережную, цирк, каскад фонтанов, спортивную и игровую зону, — говорит Владислав Пинаев. — Реконструкцию заводоуправления полностью сделаем. Это будет одно из самых красивых старых зданий, с подсветкой, оно станет ядром притяжения. Восстановим флигель, сквер. На Уральской сделаем пешеходную зону, скамейки поставим, каждый фонарь будет с Wi-Fi. И замкнём всё это музеем ИЗО с парком советской скульптуры. Если всё у нас получится, основные работы будут закончены в 2022 году. На проект нужно не менее 1,3–1,5 млрд рублей. Обдумываем реконструкцию Вшивой горки».

9:08. За большой стол в кабинете Пинаева усаживаются все его замы. Каждое утро глава города проводит оперативку с участием руководителей мэрии, где рассматривает наиболее актуальные на данный момент для города вопросы. Обычно на ней присутствуют также спикер гордумы Алексей Пырин и его заместитель Игорь Базилевич. Но менее чем через час начнётся очередное заседание думы, и сейчас народные избранники к нему готовятся. Чиновники просматривают последние бюджетные операции, обсуждают приёмку детских лагерей, опрессовки и озеленение Нижнего Тагила.

Обычно все переговоры и встречи в своём кабинете Владислав Пинаев проводит за большим тёмным столом в первой части помещения. В другой его части находится письменный стол с компьютером, на мониторе которого изображение с видеокамеры в приёмной, портреты Владимира Путина и Евгения Куйвашева, всевозможные регалии и большая «Библия» с шашкой офицера 68-го лейб-пехотного Бородинского императора Александра III полка. Многие вещи остались от прежних руководителей, из-за этого кабинет кажется слишком официальным.

10:00. Владислав Пинаев вместе с депутатами гордумы и журналистами стоя слушает гимн РФ и приветствует государственный флаг. Это стандартная церемония, предшествующая открытию очередного заседания думы. В повестке дня — исполнение бюджета, приватизация муниципального имущества и подготовка загородных оздоровительных лагерей к лету. Если у депутатов возникают к главе города какие-то вопросы, то они сейчас, как правило, решаются на совместной встрече, которая проходит вечером накануне заседания думы. Поэтому заслушиваем с Пинаевым лишь два первых вопроса и уходим к нему обратно в кабинет.

Пинаев: По бюджету у нас сейчас нормально. Тьфу-тьфу-тьфу. Кредиторку гасим. Но мы всё равно должны все присутствовать на думе, отчитаться. А если вопросы у кого-нибудь всё-таки возникнут? Хотя сейчас все документы вносятся в думу вовремя, как положено.

11:00. В основном люди приходят к главе города для того, чтобы чего-нибудь попросить, гораздо реже — предложить свою помощь. Группа тагильских предпринимателей хочет достать со дна Тагильского пруда затонувший много лет назад пароход под названием «Тагил». Вплоть до середины 20-х годов ХХ столетия плавсредство трудилось на заводском пруду, буксируя баржи с песком, камнем и другими грузами или плоты из брёвен, заготовленных на окрестных лесоучастках. Позже пароход стал часто простаивать из-за поломок ходовой части и администрация Нижнетагильского металлургического завода решила списать его. Отремонтировать «Тагил» так и не удалось, его пришвартовали к берегу и стали использовать в качестве причала. Весной 1937 года, во время паводка, бывший пароход оторвало от берега. Прогнивший корпус не выдержал столкновения с льдинами, и «Тагил» затонул.

Представитель инициативной группы пришёл на встречу с Владиславом Пинаевым, чтобы тот помог ему решить несколько технических моментов. Спасённый от воды и забвения корабль предприниматели хотят передать городу.

«На дне Тагильского пруда лежит демидовский пароход, самый настоящий, — говорит бизнесмен. — Идея — его поднять, отреставрировать и поставить на центральной набережной. Он на глубине 7 метров, неперевёрнутый. Я со своей стороны провёл подготовительные работы, заручился поддержкой добрых людей. У одного есть плавкран, у другого — водолазы, у третьих — техника грузоподъёмная. Сперва водолазы пароход брандспойтами отмоют от ила в воде, потом они течение мутят и сносят всё это, на второй день уже идёт подъём. Денег не надо ни копейки, нужна просто организация по реставрации».

Владиславу Пинаеву идея очень нравится. Он предлагает установить пароход в районе набережной «на хороших железных опорах, чтобы “Тагил” был чуть-чуть над водой».

11:34. Чтобы решить несколько текущих вопросов, к Владиславу Пинаеву приходят его пресс-секретарь Алла Жернакова и зам по соцполитике Валерий Суров.

День. Семейный чатик, «пьяная» набережная и встреча с «Облкоммунэнерго»

12:06. Владислав Пинаев на оргкомитете слушает доклад директора Нижнетагильского музея изобразительных искусств Марины Агеевой о том, какие мемориальные объекты необходимо будет привести в порядок к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Юбилейную годовщину страна будет отмечать в следующем году. В Тагиле подготовка к празднику идёт уже сейчас. В 2019 году отремонтируют памятники работникам ВМЗ и горнякам на Руднике. Больше всего денег (14 млн рублей) и сил потратят на реконструкцию мемориала воинской славы на Центральном кладбище.

«Вот такую штуку хочу сделать, — говорит мне потом Пинаев, показывая на своём телефоне панно “Наша Победа” в Нижегородском кремле. — Представляете, как здорово будет? Это всё фотографии людей!»

12:23. Мэр просит нас с фотографом где-нибудь погулять или пообедать, пока он будет беседовать со своими очередными визитёрами. Мы спускаемся с фотографом в столовую, а Владислав Пинаев остаётся в кабинете, говоря нам, что пока не голоден. Позже выяснится: пока мы были в столовой, глава города «переговорил ещё с одним человеком и втихаря похлебал супа».

13:09. Едем вручать памятный знак «50 лет событиям на острове Даманский 1969–2019» пограничнику Василию Ягушкину. Ветеран — единственный участник конфликта между СССР и Китаем. Он не смог присутствовать ранее на торжественных мероприятиях, посвящённых Дню пограничника, поэтому Владислав Пинаев решил приехать к нему сам. За праздник пришлось пригубить шампанского.

13:28. Погостив у ветерана, отправляемся на объезд Ленинского района. С машинами ситуация у администрации сейчас напряжённая. Старые «Волги» пришли в негодное состояние, а новенькие Hyundai Solaris до мэрии ещё не доехали. Поэтому залезаем в служебный внедорожник Владислава Пинаева впятером, вместе с главой района Геннадием Мальцевым. Мэру приходится пересесть на переднее сиденье рядом с водителем Сашей. Мальцев признаётся, что перед поездкой посмотрел маршрут движения главы города, поэтому траву на набережной «покосили чуть-чуть пораньше».

В программе объезда сегодня несколько пунктов. Первый — участок берега Тагильского пруда между цирком и парком Бондина, закрытый от людских глаз старым серым забором. Когда-то один из предпринимателей хотел построить здесь кафе и благоустроить территорию в едином стиле с «Тагильской лагуной». Но в итоге от своих планов ему пришлось отказаться. Строители успели соорудить лишь страшный забор вокруг земельного участка, за которым сейчас собираются на попойки алкоголики и скапливается мусор.

Мальцев: У нас здесь есть цирк. Пускай зона здесь будет зелёненькая, благоустроенная.

Пинаев: Здесь вообще отсыпать можно точно так же, как у «Демидов Плазы». Рельеф выровнять, гадюшник убрать, сделать хорошую дорожку с подъёмами. Организуем мини-пляжик, чтобы здесь люди загорали. Договоримся с [Абдулкадыровым] Ибрагимом Абабакаровичем, чтобы машина патрульная здесь периодически проезжала.

Мальцев: И будет достойное продолжение набережной.

Пинаев: Да, а забор надо убирать сейчас. Он в тысячу раз хуже вид создаёт, чем то, что здесь есть сейчас. Сделаем ещё одно хорошее место для отдыха тагильчан.

Стоит отметить, что при встрече с жителями города Пинаев всегда просит их высказать сначала свои предложения и видение решения возникшей проблемы. После этого он либо поддерживает выслушанные им идеи, либо озвучивает другие, наиболее удачные, на его взгляд, варианты.

13:37. Тагильчанка Ольга Ниловна, председатель комиссии «Дети войны», больше беспокоится о судьбе сквера с яблонями и сиренью возле дома № 46 на проспекте Ленина. Жители города своими силами организовали здесь клумбы, установили скамейки, но до идеального благоустройства территории ещё далеко. При встрече с мэром Ольга Ниловна вручает ему написанную ею книгу «Нас крестила война» и проводит экскурсию по скверу. Пинаев предлагает организовать внеочередное собрание жителей дома, чтобы выслушать все возможные «хотелки». А после сделать проект благоустройства территории и заявиться с ним в нужную программу.

В машине Пинаев смотрит несколько видео с внучкой Златой. Смеётся, комментируя запись: «Вся такая модная уже, в шляпке».

«У нас есть чатик свой семейный. Полина сбрасывает видео, и мы все их смотрим, комментируем. Вся семья там. У нас сейчас развлекаться можно только над одним человеком — Златой, она так коры мочит», — смеётся мэр.

13:50. Следующая наша остановка — посёлок Старатель. Здесь МУП «Тагилдорстрой» сейчас ремонтирует улицу Гагарина в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Уже более 50% транспортной артерии отфрезеровано, демонтируется бортовой камень. Старые бетонные поребрики заменяют гранитными. По пятам за Пинаевым следуют сотрудники муниципального «Тагил-ТВ» и сотрудники пресс-службы.

После съёмки улицы Гагарина они разъезжаются по офисам. Мы же с фотографом, Владиславом Пинаевым и Геннадием Мальцевым посещаем ещё несколько объектов, переданных в собственность муниципалитета.

Пока едем в машине, обсуждаем нехватку в городе пригодных для строительства индивидуального жилья и жизни в нём земельных участков. Ещё до прихода к мэрству Владислава Пинаева тагильчанам раздали множество бесплатных участков на Пырловке, Руднике и в других зонах города. На многих из них отсутствует даже маломальская инфраструктура: там нет ни коммунальных сетей, ни дорог. Глава Нижнего Тагила уверен: лучше вообще не давать землю, чем предоставлять её в таком состоянии.

Пинаев: А то формально выполнили свои обязанности, а в реале ничего не создали, кроме недовольства. Теперь все просят, чтобы им дороги построили, сети провели. Надо будет на согласительную комиссию выходить по дорогам. В конце концов, это Госимущество земельные участки нарезало. Екатеринбург вон вообще не даёт никому и ничего — нет земли. Ладно хоть, сейчас разрешили деньги вместо участков выдавать.

15:25. У здания мэрии Владислава Пинаева встречает делегация «Облкоммунэнерго»: председатель совета директоров Алексей Пьянков и гендиректор компании Дмитрий Буданов, а также руководитель «Корпорации СТС» Николай Казаков. Через 5 минут в зале коллегий начнётся совещание, посвящённое обращению с ТКО и строительству мусоросортировочного комплекса в городе в рамках концессионного соглашения с «Облкоммунэнерго». В нём примут участие также чиновники и глава филиала регоператора ООО «Компания “Рифей”» в Северном кластере с центром в Нижнем Тагиле Фёдор Потапов.

На мусоросортировочном заводе планируется построить цех компостирования, что позволит отправлять на захоронение более 40% всех твёрдых коммунальных отходов. К 17 июня в мэрию будут представлены основные проектные решения будущего комплекса. В ближайшее время в Тагиле, по словам Пинаева, появятся современные контейнерные площадки и новые мусоровозы.

15:56. После официальной части совещания Пинаев уходит вместе с гостями в свой кабинет и продолжает с ними беседу, но уже без журналиста и фотографа. Мы ждём в приёмной.

16:30. На что тагильчане жалуются больше всего и в каком районе, Владиславу Пинаеву каждый вечер четверга перед аппаратным совещанием в пятницу докладывает Валентина Раудштейн. В отделе по работе с обращениями граждан она уже более 5 лет, трудилась и при Валентине Исаевой, и при Сергее Носове.

«Я сейчас отдел по работе с обращениями граждан переключил полностью под себя. И с Валентиной Алексеевной мы по четвергам вечером встречаемся, смотрим, каких обращений было больше всего за неделю, по каким темам. Полностью анализируем ситуацию, чтобы что-то можно было сразу на аппаратном озвучить, а что-то в рабочем порядке решить, не вынося в публичную плоскость», — говорит Пинаев.

Самая животрепещущая тема на этой неделе — замена «Газелей» на маршруте № 17 (КДК «Современник» – проходная НТИИМ) двумя пазиками. На следующий день на аппаратном совещании мэр поднимет эту тему и потребует в недельный срок решить возникшую проблему.

Вечер. Просмотр почты и яичница с сардельками на ужин

17:30. Вечером у мэра закрытая встреча с членами экспертного совета по развитию города, в том числе с экс-главой Нижнего Тагила Николаем Диденко. Поэтому он снова просит нас где-нибудь погулять.

19:19. Гости уходят от Владислава Пинаева лишь через 2 часа. Мэр просматривает корреспонденцию. Потом складывает оставшиеся папки в портфель и готовится покинуть рабочий кабинет.

Пинаев: У меня вечером встречи разные часто назначены. Домой прихожу поздно, почту смотрю уже ближе к полуночи. Если прихожу совсем поздно, встаю в 6:00 или 5:30 и до работы смотрю почту. Если что-то оставить, за два дня кипа бумаг накопится, завал будет. Ответить надо ещё на СМС.

Журналист: Не успеваете всем отвечать?

Пинаев: Я и через 2 дня могу ответить. Все уже смирились с этим, поначалу обижались.

Журналист: А близкие ваши как относятся к тому, что вас дома почти никогда не бывает, вы всё время заняты?

Пинаев: Да все привыкли уже. Это длится с того момента, как меня назначили в 2011 году и. о. замминистра промышленности и науки Свердловской области. Я тогда в час ночи с работы приходил.

Журналист: Вы ранее говорили, что ваша жена Елена собирается переехать жить в Нижний Тагил.

Пинаев: А она и так сюда приезжает. Половину недели здесь живёт, ещё половину — в Екатеринбурге. Там же тоже дом не бросишь, дочери 17 лет, следующий год — выпускной класс, две чихуахуа. У нас раньше были среднеазиатская овчарка и русский карликовый той-терьер. Потом они умерли. Лена плакала, ей грустно было, и она взяла чихуахуа, потом ещё одну. Они вдвоём сейчас там такие перлы вытворяют, прикольные.

Журналист: А как вы отвлекаетесь от работы?

Пинаев: Никак. Если в отпуск ухожу, на 3 или 4 дня отключаюсь. А так бесполезно отключаться, это невозможно. В выходные созвон, все главы районов докладывают мне по ситуации в городе. Плюс есть ответственный по городу. ЕДДС докладывает отдельно. В Екатеринбург я приезжаю не каждые выходные, и то в лучшем случае в субботу поздно вечером, в воскресенье вечером возвращаюсь. Домом в Екатеринбурге надо тоже заниматься, потому что это живой организм — дренаж делать, кусты подрезать.

19:38. Владислав Пинаев покидает мэрию. Завтра снова напряжённый рабочий день: в 8:30 оперативное, а в 9:00 уже аппаратное совещание, на которых предстоит решать самые важные для жителей Нижнего Тагила вопросы.

«Обычно если у меня на вечер назначена встреча с кем-то, то мы за едой в кафе обсуждаем все насущные проблемы. Если нет и поздно домой прихожу, иду по пути наименьшего сопротивления — яичница и сосиски или сардельки. Пару яиц кинул, колбаски намахнул, и всё. Даже пельмени варить не хочется. Я в этом плане вообще неприхотливый. Внизу в столовой какой суп есть, я такой на обед и ем. Борщ так борщ, с фрикадельками так с фрикадельками», — рассказывает Пинаев.

Мэр предлагает развезти нас с фотографом по домам, но мы вежливо отказываемся, и тогда внедорожник увозит Пинаева в сторону «Демидов Плазы». Глава города последние три месяца живёт недалеко от отеля.