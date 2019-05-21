Экономика

Новыми Hyundai Solaris мэрию Нижнего Тагила обеспечит казанская компания

21.05.2019 17:25
Новыми Hyundai Solaris мэрию Нижнего Тагила обеспечит казанская компания

Пятью новыми седанами цвета серебристый металлик с механической коробкой передач, системой экстренного оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС» и подогревом передних сидений тагильских чиновников обеспечит казанская компания ООО «Транстехсервис-20». Она предоставит для мэрии автомобили Hyundai Solaris. Фирма победила на торгах, снизив первоначальную стоимость контракта с 4,46 млн до 4,28 млн рублей. Всего, по данным госзакупок, на контракт с мэрией рассчитывали четыре компании.

«Непонятно, почему Тагил и вообще Свердловская область не заявлялись. У нас среди участников Казань, Волгоград, Новгород и Санкт-Петербург, отметил замглавы администрации по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов. Было принято решение для нужд администрации города купить пять бюджетных автомобилей, это не премиум-класс. Они каждый день будут гонять по области, наматывать километры. Поэтому мы смотрели те автомобили, которые экономичны по эксплуатационному содержанию и по обслуживанию, и по расходу топлива. Чтобы они были минимально комфортны, но имелась максимальная гарантия. В интернете обсуждали, что мы откинули LADA Vesta. Да, откинули, потому что для нас это существенная разница 150 тыс. км или 100 тыс. км гарантийного пробега. Для наших разъездных машин 150 тыс. км это, грубо говоря, два года».

Седаны для чиновников должны быть выпущены не ранее 2018 года и доставлены заказчику максимум за 90 дней с даты заключения контракта. Их гарантия должна составлять 150 тыс. км или 5 лет с момента начала эксплуатации. Мощность двигателя — не менее 122 лошадиных сил.

«Все необходимые руководства пользователя, техническая документация должны быть на русском языке. Товар не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением. Экологический класс — не менее Евро-5. Тип топлива — неэтилированный бензин с октановым числом не менее 92. Тип коробки передач — механика, количество передач — не менее 5. Заднее стекло с обогревом, наружные зеркала заднего вида с электроприводом регулировок и подогревом. В наличии должны быть подушки безопасности, подголовники (спереди повышенной защиты, с регулировкой высоты, сзади с регулировкой по высоте и наклону). Покрытие пола в кабине и салоне — ковёр повышенной стойкости», — говорится в техническом задании.

Седанами заменят «Волги», на которых сотрудники администрации ездят уже более 10 лет.

«У нас разъездными машинами были “Волги”. Они пришли уже в негодное состояние, рассказал Алексей Бурдилов. Есть “Волга”, у которой стоит уникальный крайслеровский двигатель. Он полетел, и мы сейчас даже запчасти найти для него не можем. У нас сегодня ремонтное обслуживание “Волг” в силу того, что там уже и днище у них проваливается, просто катастрофическое. Ряд машин восстановить невозможно».

Отметим, конкурс на закупку пяти служебных автомобилей удалось провести лишь со второй попытки. Изначально на него не заявилась ни одна фирма. 

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