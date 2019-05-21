Новыми Hyundai Solaris мэрию Нижнего Тагила обеспечит казанская компания

Пятью новыми седанами цвета серебристый металлик с механической коробкой передач, системой экстренного оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС» и подогревом передних сидений тагильских чиновников обеспечит казанская компания ООО «Транстехсервис-20». Она предоставит для мэрии автомобили Hyundai Solaris. Фирма победила на торгах, снизив первоначальную стоимость контракта с 4,46 млн до 4,28 млн рублей. Всего, по данным госзакупок, на контракт с мэрией рассчитывали четыре компании.

«Непонятно, почему Тагил и вообще Свердловская область не заявлялись. У нас среди участников Казань, Волгоград, Новгород и Санкт-Петербург, — отметил замглавы администрации по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов. — Было принято решение для нужд администрации города купить пять бюджетных автомобилей, это не премиум-класс. Они каждый день будут гонять по области, наматывать километры. Поэтому мы смотрели те автомобили, которые экономичны по эксплуатационному содержанию — и по обслуживанию, и по расходу топлива. Чтобы они были минимально комфортны, но имелась максимальная гарантия. В интернете обсуждали, что мы откинули LADA Vesta. Да, откинули, потому что для нас это существенная разница — 150 тыс. км или 100 тыс. км гарантийного пробега. Для наших разъездных машин 150 тыс. км — это, грубо говоря, два года».

Седаны для чиновников должны быть выпущены не ранее 2018 года и доставлены заказчику максимум за 90 дней с даты заключения контракта. Их гарантия должна составлять 150 тыс. км или 5 лет с момента начала эксплуатации. Мощность двигателя — не менее 122 лошадиных сил.

«Все необходимые руководства пользователя, техническая документация должны быть на русском языке. Товар не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением. Экологический класс — не менее Евро-5. Тип топлива — неэтилированный бензин с октановым числом не менее 92. Тип коробки передач — механика, количество передач — не менее 5. Заднее стекло с обогревом, наружные зеркала заднего вида с электроприводом регулировок и подогревом. В наличии должны быть подушки безопасности, подголовники (спереди повышенной защиты, с регулировкой высоты, сзади с регулировкой по высоте и наклону). Покрытие пола в кабине и салоне — ковёр повышенной стойкости», — говорится в техническом задании.

Седанами заменят «Волги», на которых сотрудники администрации ездят уже более 10 лет.

«У нас разъездными машинами были “Волги”. Они пришли уже в негодное состояние, — рассказал Алексей Бурдилов. — Есть “Волга”, у которой стоит уникальный крайслеровский двигатель. Он полетел, и мы сейчас даже запчасти найти для него не можем. У нас сегодня ремонтное обслуживание “Волг” в силу того, что там уже и днище у них проваливается, просто катастрофическое. Ряд машин восстановить невозможно».

Отметим, конкурс на закупку пяти служебных автомобилей удалось провести лишь со второй попытки. Изначально на него не заявилась ни одна фирма.