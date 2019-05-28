В Нижнем Тагиле пьяный экстремальный заезд закончился смертью

В ночь на 28 мая в Нижнем Тагиле у дома № 13 на улице Булата Окуджавы произошло смертельное ДТП. Около 3:50 в дежурную часть поступило сообщение о том, что 20-летний мужчина на ВАЗ-2112 насмерть сбил человека, рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды городской ГИБДД.

«Из объяснений водителя следует, что он управлял своим автомобилем, когда на капоте сидели два пассажира и держались за панель дворников. В районе дома № 13 по улице Булата Окуджавы он предпринял попытку остановки транспортного средства. В результате чего один 21-летний пассажир отлетел в сторону, а другой 23-летний пассажир слетел под колёса. Водитель остановился и с помощью домкрата извлёк мужчину из-под автомобиля, попытался оказать ему первую медицинскую помощь, но пассажир не подавал признаков жизни. Испугавшись, водитель припарковал свой автомобиль в 500 метрах от места ДТП», — пояснили в дорожной полиции.

Второй пассажир с травмами головы и ушибами был госпитализирован. От медицинского освидетельствования водитель отказался. В отношении него составлены административные протоколы за невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием и отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.