В Нижнем Тагиле на 17-м маршруте 12 «Газелей» заменят двумя ПАЗами

С 29 мая в Нижнем Тагиле меняется график движения маршрута № 17 КДК «Современник» — проходная НТИИМ, сообщает пресс-служба муниципалитета. По информации замначальника управления горхозяйством Михаила Сёмина, вместо 12 пассажирских «Газелей» на данном маршруте будут курсировать два автобуса ПАЗ.

«В соответствии с новым расписанием мы будем мониторить ситуацию, — пояснил чиновник. — Никаких затруднений быть не должно. Всё приведено в порядок в соответствии с конкурсной документацией. Если возникнут какие-то трудности, то предприятие добавит транспорт».

Отметим, с 24 мая половину парка маршруток № 17у КДК «Современник» — НТИИМ перенесли к железнодорожному вокзалу, чтобы транспорт не мешал пешеходам на остановке в центре. Маршрут автобусов № 17у продлили до «Современника» в сентябре 2018 года.

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