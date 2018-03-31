Плавающие тёзки Тагила (часть 1)

О том, что мыс Корабельный на Тагильском пруду получил своё название не случайно, многие тагильчане догадывались давно, однако информации о происхождении этого названия до недавнего времени почти не было. Лишь несколько лет назад появились более-менее достоверные сведения о том, что на Корабельном мысу в 30–40-х годах XIX века находилось некое подобие верфи, где легендарный тагильский механик и изобретатель Фотий Ильич Швецов строил речные суда, оснащённые паровыми двигателями собственной конструкции. По некоторым данным, всего им было построено и испытано три парохода. Два из них после успешных испытаний были разобраны и переправлены в Тюмень, где успешно работали, перевозя по Туре, Тоболу и Иртышу различные грузы. Третий остался на Тагильском пруду, некоторое время использовался в качестве кабестана на доставке металла из Нижнетагильского завода на Черноисточинский. Позднее он был не то переоборудован в прогулочный пароход, не то вовсе разобран. Первую версию подтверждает снимок, на котором пароход пришвартован к пристани возле так называемой «Демидовской дачи».



Вид на «Демидовскую дачу» и пароход (фото конца XIX — начала XX в.)



По свидетельству известного тагильского экономиста, историка и этнографа Василия Белова, на этом пароходе любили кататься по заводскому пруду сыновья Павла Павловича Демидова — Анатолий и Павел. В письмах Анатолия Павловича к супруге также есть описание воспоминаний о детстве, которое он проводил «в имении папеньки при Нижне-Тагильских заводах», и прогулках на «паровом катере по глади пруда».

Судьба этого парохода не ясна. Одни источники утверждают, что во время одного из рейсов по пруду он натолкнулся на топляк и затонул. По другим сведениям, он был разобран и по приказу Анатолия Демидова перевезён в поместье его тестя К. Г. Подменера в посёлке Териоки (ныне — город Зеленогорск под Санкт-Петербургом) на берегу Финского залива. Там пароход три года использовался в качестве прогулочного судна, но затем был раздавлен льдами и затонул недалеко от причала.



А. П. Демидов на борту парохода (фото 1910 г.)



В конце XIX века на заводском пруду появился ещё один пароход.

Известно, что собирали его на Нижнетагильском заводе, а паровая машина к нему была приобретена через Сибирский торговый банк, одним из соучредителей которого был родственник Демидовых Пётр Павлович Дурново. В числе других банк обслуживал российско-германское предприятие «Вулкан», выпускавшее по лицензии паровозы для узкоколейных железных дорог и паровые двигатели. При посредничестве Дурново для Нижнетагильских заводов было приобретено пять паровых двигателей, в том числе один для парохода.

Этот пароход, получивший название «Тагил», оставил в истории нашего города более чёткий след. Вплоть до середины 20-х годов ХХ столетия он трудился на заводском пруду, буксируя баржи с песком, камнем и другими грузами или плоты из брёвен, заготовленных на окрестных лесоучастках.



Пароход «Тагил» на пристани у бывшего господского сада (ныне — парк культуры им. Бондина) (фото 1919 г.)





«Тагил» в акватории Тагильского пруда (фото 1920-х гг.)



Во второй половине 20-х пароход стал часто простаивать из-за поломок ходовой части и администрация Нижнетагильского металлургического завода решила списать его. Но утилизировать «Тагил» не позволил профком предприятия. Профсоюз взял шефство над ветераном, рассчитывая, что в дальнейшем пароход можно будет приспособить для организации досуга рабочих по выходным дням. Руководство завода было обязано отремонтировать судно и передать его в исправном состоянии профсоюзному комитету. Но ремонт затянулся: предприятия-изготовителя паровой машины уже не существовало, а другие двигатели к старому пароходу не подходили. За помощью тагильчане обратились на Пожвинский и Суксунский заводы, а также в Пермское речное пароходство, но безрезультатно.



Заметка о пароходе в городской газете



Отремонтировать «Тагил» так и не удалось. Его пришвартовали к берегу и стали использовать в качестве причала. Весной 1937 года, во время паводка, бывший пароход оторвало от берега. Прогнивший корпус не выдержал столкновения с льдинами, и «Тагил» затонул. Так город лишился своего плавающего «тёзки», а на Тагильском пруду на двадцать лет прекратилось судоходство.

Следующее судно с названием «Тагил» появилось в 1949 году. Правда, появилось оно не в Тагильском пруду, а… на Волге. Это был сухогрузный речной теплоход проекта 11 грузоподъёмностью до 2000 тонн, сошедший со стапелей судостроительного завода «Красное Сормово» в городе Горьком. Пароход длиной 93,2 метра и шириной 13,4 метра имел вместительный трюм объёмом более 880 кубических метров, мог развивать скорость свыше 17 км/ч, имел возможность находиться в автономном плавании до 25 суток и управлялся командой из 23 человек. Фотографий этого «тёзки» не сохранилось, но о его внешности можно судить по другим судам данного типа и класса.



«Одноклассник» «Тагила» — речной сухогруз «Эстония» у пристани Пучеж (фото 1954 г.)



Пароход был приписан к Волжскому объединённому речному пароходству Министерства речного флота РСФСР. Прослужив на речных перевозках более сорока лет и пережив один капремонт, сухогруз в начале 90-х был списан и утилизирован в Волгограде.

В 1967 году появился свой «Тагил» и на Балтике. Причём не просто «Тагил», а «Нижний Тагил». Это был лесовоз ледового класса проекта 596 длиной почти 122 и шириной почти 17 метров, способный принять на борт до 6,5 тонны леса или почти 6 тонн зерна. Двигатель лесовоза позволял развивать скорость до 14,5 узла, а сравнительно низкая осадка давала возможность заходить в порты даже в маловодие. Судно было построено на судостроительном заводе имени Жданова в Ленинграде и после спуска на воду приписано к порту Клайпеда.



«Нижний Тагил» на стапелях завода им. Жданова (фото 1966 г.)





Лесовоз «Нижний Тагил» в Балтийском море (фото 1980-х гг.)



Несмотря на «прописку» в Клайпеде, судно ходило по всей Балтике, развозя грузы по портам стран СЭВ, а также по Северному морскому пути, заходя в порты на реках Печора, Обь, Енисей, Лена.



«Нижний Тагил» под погрузкой в порту Игарка (фото 1970-х гг.)





«Нижний Тагил» доставил трубы в порт Надым (фото 1970-х гг.)



После распада Советского Союза и раздела имущества бывшего СССР судно досталось Литве.

В 1992 году оно было переименовано в Паневежис (Panevezys), но в апреле следующего года его продали в Белиз — маленькое центрально-американское государство. Там его снова переименовали, и до 2000 года оно ходило по Карибскому морю под названием Coot. В апреле 2000 года судно списали и утилизировали.

В 1970 году в водах Каспия появился ещё один «Тагил» — среднее добывающее жиромучное судно проекта 1375. Он был построен на Зеленодольском судостроительном заводе им. А. М. Горького и передан на баланс объединения «Каспрыба» Министерства рыбного хозяйства СССР. По сути, корабли проекта 1375 являлись плавучими перерабатывающими заводами. Они были предназначены для лова рыбы и получения из неё выработка рыбной муки и жира. Лов осуществлялся как тралением, так и с помощью электросвета — рыбонасосом. При длине почти 72 и ширине 11 метров судно могло перевозить около 630 тонн продукции.

Все суда этого проекта (а их было построено 20 единиц) считались очень надёжными, так как на них были установлены импортные двигатели 8NVD 48A-U производства ГДР, позволяющие кораблям двигаться со скоростью 12 узлов. Каждое судно имело два рефрижераторных трюма для рыбной муки вместимостью 320 и 350 куб. метров и цистерну для рыбного жира объемом 38 куб. метров.



Средние добывающие жиромучные суда «Урал» (на переднем плане) и «Тагил» (слева) на фото 1985 года

(иллюстрация из книги «Море Каспий», изд. «Планета», 1985 г.)



В 1973 году моряки «Тагила» прислали в редакцию газеты «Тагильский рабочий» письмо, в котором они вызывали на соцсоревнование тагильских металлургов.

«Моряки нашего судна хотят установить дружеские связи с одним из цехов НТМК и вызвать этот цех на социалистическое соревнование», — говорилось в письме, присланном экипажем плавучего жиромучного завода «Тагил».

Вызов был принят сталеплавильщиками 2-го мартеновского цеха комбината. Включаясь в соревнование, тагильчане обязались выплавить сверх плана 5000 тонн металла, снизить на 10% брак, а также улучшить технико-экономические показатели. Через несколько дней прошла телевизионная перекличка моряков и металлургов. Чем закончилось соревнование, авторам выяснить так и не удалось. Зато удалось установить следующее. После распада СССР ЖМЗ «Тагил» вошёл в состав флотилии, принадлежащей астраханскому ОАО «Каспрыбхолодфлот». У судна были изменены название и учётные данные. Авторам удалось дозвониться до генерального директора предприятия, который заверил, что каспийский «Тагил» всё ещё в строю. Правда, новое название судна он наотрез отказался сообщить. По непроверенным данным, оно имеет очень запущенный вид, давно требует ремонта и показывать его просто стыдно.

Самой драматичной оказалась судьба у последнего «Тагила», который появился на свет в 1976 году на Выборгском судостроительном заводе.



Морской водоналивной танкер проекта 1549 «Тагил» (фото 1977 г.)



Это был морской водоналивной танкер проекта 1549 водоизмещением 5880 тонн, предназначенный для обеспечения боевых кораблей пресной котловой и питьевой водой. В качестве силовой установки на судне были установлены два дизеля мощностью 4500 лошадиных сил каждый, что обеспечивало судну скорость хода до 17 узлов. Команда танкера состояла из 65 человек. На судне были установлены радиолокационные системы «Рубка» и «Волга», две универсальные спаренные корабельные артиллерийские установки АК-725 калибра 57 мм при двух системах управления огнём МР-103 «Барс». Судно могло перевозить две тысячи тонн воды. «Тагил» был спущен на воду 31 декабря 1976 года и несколько лет прослужил на Балтике.

В 1990 году танкер в группе других судов совершил переход во Владивосток, где и остался нести службу в составе Краснознамённого Тихоокеанского флота.



Танкер «Тагил» (слева) и плавбаза «Бородино» в бухте Золотой Рог (г. Владивосток) в 1990 году.



В 2007 году судно было официально списано и в настоящее время находится на одном из «корабельных кладбищ» Тихоокеанского флота.



Танкер КТОФ «Тагил» (слева) и средний морской танкер «Егорлык» (фото 2016 г.)





Капитанский мостик «Тагила» и некоторые фрагменты корабля (фото 2016 г.)



Казалось бы, история «плавающих тёзок» Нижнего Тагила так и закончится на этой печальной ноте. Но совершенно неожиданно о танкере «Тагил» снова заговорили, причём заговорили не только в России, но и за рубежом.

4 мая 2014 года в Новосибирске, на озере возле типографии «Советская Сибирь», открылись соревнования «XX Кубок России по судомодельному спорту им. Александра Покрышкина». Одним из участников этого мероприятия был житель Бийска Валерий Шишкин, который привёз на соревнование точную копию МВНТ «Тагил», которая по итогам состязания заняла второе место.

Всё, что удалось выяснить журналистам, это то, что Валерий служил когда-то на танкере «Тагил» и что на постройку модели у него ушло шесть лет.

А два года спустя, в 2016-м, Валерий Шишкин и «Тагил» завоевали золотую медаль на чемпионате мира по судомодельному спорту.

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Фото из архивов авторов, а также:

Михаил Симанчук (https://mikesiman.livejournal.com/58402.html), г. Владивосток;

Николай Енин (https://wizarden.ru), г. Новосибирск;

сайт «Водный транспорт» (http://fleetphoto.ru).

Сергей Волков и Дмитрий Кужильный для АН «Между строк»