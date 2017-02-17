«Лжецы должны быть наказаны». Надзиратели тагильской колонии требуют взыскать с оклеветавшей их правозащитницы 90 тысяч рублей

Трое сотрудников исправительной колонии № 5 Нижнего Тагила, которых оправдали после обвинений в применении пыток, намерены добиваться компенсации морального вреда, сообщила пресс-служба ФСИН РФ по Свердловской области. Ранее суд приговорил общественников, которые опубликовали не подтвердившиеся сведения о сотрудниках ИК-5, к выплате 300 тысяч рублей. Однако это решение было отменено Свердловской областной инстанцией.

«Лариса З., называющая себя правозащитницей, и ранее неоднократно публиковала непроверенные и недостоверные сообщения СМИ в своём блоге, а также активно транслировала подобную информацию средствам массовой информации. Такие "правозащитники" и "эксперты" дискредитируют саму идею правозащитного движения. Сотрудники пенитенциарной системы Свердловской области, сами учреждения как юридические лица и в дальнейшем будут отстаивать свою честь и деловую репутацию в судах. Лжецы должны быть наказаны согласно законодательству Российской Федерации», – заявили в пресс-службе Свердловской ФСИН.

Напомним, в марте 2016 года на сайте «Правозащитники Урала» со слов осуждённого Сергея Гореванова, отбывающего наказание за убийство, была опубликована информация о пытках в ИК-5. Гореванов пожаловался членам Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) на то, что по прибытии в колонию тюремщики под пытками заставили его подписать документы о согласии на применение к нему физической силы и психотропных препаратов. По словам Гореванова, надзиратели его избивали, закапывали голым в снег и привязывали к кровати. Члены ОНК обратились в прокуратуру, после чего началась проверка в учреждении. «Правозащитники Урала» опубликовали эту информацию и распространили в СМИ. В своих сведениях они, как установил суд, называли тагильское исправительное учреждение «пыточной колонией». В свою очередь ГУФСИН по Свердловской области заявила о недопустимости преждевременных выводов на основании одних только слов осуждённого.

После того как прокуратура начала проверку, осуждённый Гореванов вновь встретился с членами ОНК и рассказал им уже о новых угрозах со стороны надзирателей. Однако проверка правоохранителей не обнаружила нарушений или подтверждения слов осуждённого, а напротив, установила, что Гореванов – злостный нарушитель режима и хотел добиться этапирования в родной регион. Тогда сотрудники колонии обратились в Тагилстроевский суд Нижнего Тагила с заявлениями о привлечении преступника к уголовной ответственности за клевету, а после ГУФСИН по Свердловской области подала жалобу на «Правозащитников Урала» за оскорбление чести, достоинства и деловой репутации. Судья оштрафовал организацию на 100 тысяч рублей, а также обязал её членов принести извинения оклеветанным надзирателям и опубликовать опровержение.

Агентство новостей «Между строк»