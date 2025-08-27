Первый вице-премьер Денис Мантуров допустил возобновление сотрудничества между Boeing и «ВСМПО-Ависмой»

Первый вице премьер правительства РФ Денис Мантуров допустил возобновление сотрудничества между Boeing и «ВСМПО-Ависмой».

«На каком-то этапе у нас была приостановка закупок. Мы никаких ограничений в этой части не вводили, поэтому коллеги могут продолжать закупать. Плюс мы рассчитываем на возобновление работы совместного предприятия “ВСМПО-Ависма” с Boeing, которое находится в “Титановой долине” в Свердловской области. Это совместные инвестиции, это взаимовыгодный интересный проект, который обеспечивал в том числе и оптимизацию расходов в производстве и логистике с точки зрения поставок готовых компонентов», — заявил Мантуров в интервью ТАСС.

После заявлений первого вице-премьера, акции производителя титана «ВСМПО-Ависма» выросли более чем на 9,23% на Московской бирже.

«Титановая долина» ― особая экономическая зона промышленно-производственного типа ― была создана в 2010 году. Она имеет две площадки, общая площадь которых близка к 400 гектарам. Одним из самых известных резидентов «Титановой долины» является предприятие Ural Boeing Manufacturing. В 2022 году Boeing объявил о приостановке закупки российского титана.