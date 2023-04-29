Легенда японского бейсбола тагильчанин Виктор Старухин

Известно, что Нижний Тагил дал мировому спорту множество славных имён: Николай Дураков в бенди, Наталья Рагозина в боксе, Сергей Шепелев и Александр Радулов в хоккее, Олеся Форшева и Нина Пономарёва в лёгкой атлетике и многие другие.

Но есть среди спортсменов-тагильчан человек, чьё имя долгое время было неизвестно в Нижнем Тагиле. Между тем сведения о нём внесены во все спортивные энциклопедии и справочники, а в Японии ему, как национальному герою, установлен памятник. Это Виктор Старухин, также известный под фамилией Старффин, — самый известный бейсболист Страны восходящего солнца.



Фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения

(http://wp.tagil-press.ru/wp-content/uploads/7fbfe093-a014-4b9e-8718-d614da943238.jpg)



Легенда японского бейсбола родился в Нижнем Тагиле 16 марта 1916 года на улице Патраковой (ныне — Гаёва), что на Гальянке, в семье владельца лесопильной мельницы Константина Федотовича Старухина. Семья жила в достатке, пользовалась уважением соседей, и если бы не революции, быть бы Константину Старухину известным тагильским купцом или подрядчиком. Но в октябре 1917 года к власти пришли большевики и Старухины стали «представителями идеологически чуждого класса» и «мироедами». В 1919-м, в разгар гражданской войны, Константин Федотович с женой Евдокией Фёдоровной и маленьким сыном Витей решают покинуть родные места. Глава семейства отправился на восток с отступающими частями колчаковцев и белочехов, а Евдокия Фёдоровна с сыном поехали на поезде в Красноярск. Сибирь встретила беженцев неласково: то тут, то там вспыхивали эпидемии тифа, больницы были переполнены, люди умирали от голода и холода. Воссоединилась семья Старухиных только в Харбине. Но в Китае они задержались ненадолго: в 1920 году здесь ужесточились правила для иностранцев, в том числе покинувших Советскую Россию. Подсчитав оставшиеся деньги, они решились на переезд в Японию, где условия для беженцев были более мягкими, была работа и возможность получить образование.



Семья Старухиных: Константин Федотович, Витя, Евдокия Фёдоровна (фото неизв. автора, 1919 г. / общ. достояние)



Переехав в Японию, Старухины поселились в городе Асахикава на самом северном острове Японии Хоккайдо. Родители быстро нашли работу: Константин Старухин занялся импортом тканей из Европы, а его жена открыла чайную. Мальчик же пошёл в обычную японскую школу, где вскоре узнал о набирающей популярность игре под названием бейсбол. По словам Виктора, диковинная для японцев игра была похожа на русскую лапту и понять её правила не составляло большого труда. Вскоре русский парень Виктор Старухин стал лидером школьной бейсбольной команды, которая начала одерживать победу за победой.



Виктор Старухин в японской школе (фото неизв. автора / скан / фрагмент ориг. изображения)

(https://youtu.be/bZutQDg7ums)





Виктор Старухин в школьной бейсбольной команде (фото неизв. автора / скан / фрагмент ориг. изображения)

(https://youtu.be/bZutQDg7ums)



Выдающиеся физические данные (рост 190 см, вес 100 кг) способствовали карьерному росту Старухина, и через пять лет его пригласили выступать за профессиональный клуб.

Впрочем, рождение звезды японского бейсбола могло и не состояться. Дело в том, что Виктор справедливо считал, что ему необходимо получить высшее образование, и уже решил поступать в университет Васэда, считавшийся тогда одним из самых престижных в Японии. Но по японским законам одновременно заниматься профессиональным спортом и учиться в вузе было запрещено. И Старухин без колебаний решил бросить бейсбол ради учёбы. К тому же семейные обстоятельства складывались хуже некуда: отца Виктора, Константина Федотовича, арестовали и обвинили в убийстве. Учитывая, что все члены семьи находились в Японии по временным визам, Старухиным грозило выдворение из страны, а главе семейства — пожизненный срок в тюрьме.



Виктор Старухин с мамой Евдокией Фёдоровной (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru/wp-content/uploads/Bezymjannyj-10.png)



Помощь русским эмигрантам пришла откуда не ждали. Газетный магнат Мацутаро Шорики был страстным фанатом бейсбола и владел собственной бейсбольной командой, которая, откровенно говоря, звёзд с неба не хватала. Шорики сделал семье Старухиных предложение, отказаться от которого она не могла: Виктор выберет карьеру профессионального бейсболиста и станет игроком его команды, а Мацутаро сделает всё, чтобы отец спортсмена отделался щадящим приговором. И Виктор согласился на эти условия.

В новой команде Старухин быстро стал любимцем местных болельщиков. Осенью 1934 года он был включён в состав сборной Японии по бейсболу и отправился на выставочный матч в США. Ирга «голубоглазого гиганта», как окрестила Виктора Старухина пресса, произвела впечатление на американских бейсбольных специалистов. По окончании матча ему предложили остаться и играть в Америке в Главной лиге бейсбола (MLB). Но Виктор отказался, заявив в интервью газетчикам, что «не может изменить стране, приютившей его и его родителей». Когда об этом интервью узнали в Японии, популярность русского бейсболиста стала по-настоящему народной.

Американские радиоведущие, освещавшие тот матч, не могли правильно выговорить фамилию «русского японца» и на протяжении всего репортажа называли его «Виктор Старффин». Узнав об этом, Мацутаро Шорики посоветовал Старухину взять себе такой псевдоним. «Поверь, пройдёт немного времени и это тебе пригодится», — сказал он. И оказался прав. Четыре года спустя, после того как Красная армия разгромила японцев у озера Хасан, в Стране восходящего солнца стали плодиться националистические организации, члены которых преследовали русских эмигрантов и подвергали обструкции всё, что связано с Россией. Стоило только узнать националистам, что в составе команды играет русский питчер (подающий), беспорядки на стадионе и во время матча были гарантированы. Хотя не узнать среди низкорослых японских игроков почти двухметрового гиганта Старухина было невозможно. Тогда руководство клуба «Йомиури Джайентс», за который играл Виктор, распространило слухи, что за их команду теперь выступает американский бейсболист Вик Старффин (Vick Starffin).



Victor Starffin — Виктор Старухин (фото неизв. автора, 1949 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://i6.imageban.ru/out/2020/12/21/13fa69f38870d4cb731e656ca25b1f9d.jpg)



В 1939 году произошёл новый советско-японский конфликт у реки Халхин-Гол, в результате чего была разгромлена 23-я пехотная дивизия 6-й отдельной армии Японии. После этого гонения на всех русских в Японии усилились многократно. Опасаясь за свою жизнь и жизнь близких, Виктор Старухин берёт себе псевдоним Хироши Суда и даёт интервью, в котором заявляет, что почитает Японию за свою родину и дистанцируется от политики. Тем не менее вскоре он заметил, что за ним ведётся слежка, а за его домом установлено круглосуточное наблюдение. Но всё же болельщики боготворили «голубоглазого гиганта», который продолжал показывать выдающиеся результаты на поле. В сезонах 1939 и 1940 годов Старухин признавался лучшим игроком японской бейсбольной лиги. И это несмотря на то, что некоторые его поступки вызывали недовольство среди общественности.

Например, пресса и критики обрушились на Виктора за то, что он отказался дать своему первенцу японское имя и назвал сына Георгием в честь американского бейсболиста Джорджа Хермана Рута. В Японии порицалось не только всё советское, но и всё американское, так как США считались главным идеологическим противником.

Несмотря на то, что с началом Второй мировой войны популярность бейсбола в Японии начала падать, матчи внутреннего чемпионата по-прежнему проводились и Старухин выступал за свою команду «Йомиури Джайентс» до 1944 года, пока врачи не убедили руководство команды снять «голубоглазого гиганта» с матчей из-за его ухудшающегося физического и психологического состояния. «Подлечишься — вернёшься на поле», — говорили тренеры. Но вышло иначе. Япония проигрывала в войне, и всех иностранных граждан, находящихся в стране, стали подозревать в шпионаже, изолировать от общества и даже отправлять в лагеря для интернированных. Виктора с женой и сыном тоже отправили лагерь в посёлке Каруидзава. И национальный герой, мировая звезда бейсбола на год превратился в изгоя. Условия в лагере были ужасными, и Старухин подхватил плеврит — воспаление оболочки лёгких. Пока он лечился, смог выучить английский благодаря общению с гражданином Австралии. Освободили Виктора с семьёй в 1945 году, но наладить прежнюю жизнь не удалось. От него ушла жена, оставив ребёнка, и Старухин начал выпивать.

Но нет худа без добра. Один из собутыльников помог ему устроиться на работу переводчиком в группу американских военных инженеров. Работа помогла Виктору отвлечься от выпивки, а в 1946 году бывший тренер Старухина Садаёси Фудзимото, которого наняли в клуб «Пасифик», пригласил Виктора в команду. «Ты снова можешь играть в бейсбол под своим настоящим именем и не бояться репрессий. Люди тебя помнят и любят», — говорил тренер, подписывая с «голубоглазым гигантом» контракт.

Старухин присоединился к «Пасифик» только в конце сезона, но ему хватило одного матча, чтобы установить историческое достижение — 200 побед в профессиональной лиге. А вскоре наладилась и личная жизнь: Виктор женился на японской девушке по имени Куниэ, в браке родились двое детей. Клубы наперебой предлагали легендарному питчеру солидные гонорары, и за девять лет он сменил несколько команд. В 1955-м Виктор Старухин стал первым в Японии профессиональным игроком в бейсбол, одержавшим 300 официальных побед.



Фото неизв. автора, 1955 г. / фрагмент ориг. изображения

(https://disgustingmen.com/wp-content/uploads/2020/11/Victor_Starffin-1024x776.jpg)



В том же 1955-м Старухин принял решение завершить карьеру. Правда, несколько раз он всё-таки выходил на поле, но только в мемориальных и выставочных матчах. Уходить на покой Виктор не собирался: он тренировал школьные команды, вёл музыкальную передачу на токийском радио и даже снимался в эпизодических ролях в кино. Всё это приносило гораздо меньше денег, чем прежде, и он продолжал надеяться, что к нему снова придут и попросят выступать за какой-нибудь профессиональный клуб. Однако менеджеры клубов не решались тревожить национального героя. К тому же кто-то начал распространять слухи о том, что Старухин давно растерял былую форму, злоупотребляет спиртным и у него испортился характер. О нём продолжали писать газеты и журналы, но уже как о бывшем игроке. Гражданство Японии он так и не получил, хотя в стране сменились законы в отношении иностранцев. Говорят, к концу жизни он и сам не хотел получать гражданство.



Виктор Старухин на обложке журнала Baseball Nippon (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://mtdata.ru/u1/photoC37E/20458389912-0/original.jpg)



В 1956-м легендарный американский бейсболист Джо Ди Маджо предложил Виктору переехать в США, где пообещал ему высокооплачиваемую работу скаута в клубе New York Yankees, а также место его соведущего в телешоу, посвящённом бейсболу. Два великих бейсболиста были знакомы ещё с 1930-х годов, со времён выставочных матчей сборной Японии в США. А в 1954 году, когда Джо вместе с Мерлин Монро отправились в свадебное путешествие в Японию, Виктор принимал молодожёнов у себя в доме в Токио. Почему Старухин не принял предложение Джо Ди Маджо, доподлинно неизвестно. Говорили, что переезду в Штаты воспротивилась его супруга Куниэ, у которой родственники погибли во время атомной бомбардировки Нагасаки. По другой версии, в то время дочери Виктора, Наталья и Елизавета, тяжело заболели и супруги отложили переезд до их выздоровления. Так или иначе, но в Америку Старухин не поехал. А 12 января 1957 года он трагически погиб, врезавшись на своём спорткаре в трамвай на плохо освещённой улице Токио.

В Японии его именем были названы две улицы и стадион в городе Асахикава. В 1960 году он стал первым и единственным иностранцем, избранным в бейсбольный Зал славы Японии. Его имя и его достижения попали во все спортивные энциклопедии. Но в Советском Союзе о нём вообще не говорили. Возможно, потому, что просто не знали. Впрочем, и в постсоветской России о Викторе Константиновиче вспомнили только в начале 2000-х, когда японцы приехали в Нижний Тагил снимать документальный фильм про «голубоглазого гиганта». Тогда вместе с операторами и журналистами на Урал приехали дочери Виктора, Наталья и Елизавета, которые взяли себе фамилию по псевдониму отца — Старффин.



Скан с видео / фрагмент ориг. изображения

(https://youtu.be/bZutQDg7ums)





Скан с видео / фрагмент ориг. изображения

(https://youtu.be/bZutQDg7ums)



Съёмочная группа побывала на улице Гаёва, где родился прославленный спортсмен, на месте Введенской церкви, где его крестили, встретилась с родственниками Старухина, которые всё ещё проживают в Нижнем Тагиле. Японские документалисты были крайне удивлены тому, что о легендарном японском бейсболисте на его родине почти ничего неизвестно.

В Японии в 2004 году вышел фильм «Слава и крах питчера без гражданства Виктора Старухина».



Скан с видео / фрагмент ориг. изображения

(https://youtu.be/bZutQDg7ums)



(с) 2023. Дмитрий Кужильный для АН «Между строк»