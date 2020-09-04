Кислотный рудник в Лёвихе под Нижним Тагилом включат в реестр объектов накопленного вреда окружающей среде, а после законсервируют

Прокуратурой Свердловской области по поручению Генпрокуратуры РФ проведена проверка соблюдения законодательства об охране окружающей среды и обеспечении промышленной безопасности на Лёвихинском медноколчеданном руднике.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, установлено, что добыча полезных ископаемых на месторождении прекращена в 2005 году. При этом в недрах месторождения имеются запасы полезных ископаемых, находящиеся на государственном балансе, добыча которых в настоящее время экономически нецелесообразна.

«В результате взаимодействия медных компонентов бывшего производства с грунтовыми водами образуются кислые шахтные воды, нейтрализация которых перед сбросом в реку Тагил производится за счёт бюджетных средств региона. В июле 2020 года в реке Тагил вследствие излива недостаточно очищенных сточных вод Росприроднадзором выявлены превышения предельно допустимых концентраций марганца, цинка и железа», — говорят в прокуратуре.

Для прекращения негативного воздействия шахтных вод на окружающую среду Нижнетагильским межрайонным природоохранным прокурором направлено в суд исковое заявление к Департаменту по недропользованию по УрФО, эксплуатирующей организации ГКУСО «УралМонацит» и региональному Минприроды о возложении обязанности разработать документацию для списания запасов месторождения с государственного баланса и включения Лёвихинского рудника в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде и его ликвидации.

По мнению надзорного ведомства, меры, применяемые ГКУСО «УралМонацит» по нейтрализации кислотных подземных вод, недостаточны и неэффективны.

«Также установлено, что ненадлежащим образом содержится гидротехническое сооружение, — пояснил АН “Между строк” Нижнетагильский природоохранный прокурор Денис Исаков. — Через плотину прудка-осветлителя, в который изначально попадают окисленные воды, происходит просачивание не прошедших нейтрализацию вод. Это в том числе ведёт к превышению загрязняющих веществ в стоке, который попадает в реку Тагил. Получается, что часть веществ проходит нейтрализацию, а часть — нет. Я не могу сказать, что сложившаяся ситуация несерьёзная, но она не брошена на самотёк. За ней постоянно ведётся контроль со стороны органов власти. Из Нижнетагильского пруда, который ниже по течению, забирается горячая вода для половины города, поэтому с этой стороны определённая опасность существует. С другой стороны, всё это происходит на протяжении уже нескольких десятилетий, но катастрофы как таковой нет, поскольку ниже по течению реки Тагил происходит частичное рассеивание привносимых вредных веществ. Это означает, что опасность преувеличена. Но если ничего не делать, то катастрофа может произойти».

Долгое время об этом руднике и его вреде для окружающей природы и водоёмов никто не вспоминал, местные жители не придают ему особого значения. Внимание многих общественников и надзорных органов к надвигающейся экологической катастрофе привлёк блогер-путешественник zamkad_life. Летом он опубликовал в Instagram фотографию мёртвых шахт, которая была сделана с высоты птичьего полёта.

Напомним, в начале июля стало известно, что Институт горного дела получит из бюджета Свердловской области 4 миллиона 145 тысяч рублей на разработку рекомендаций по обезвреживанию кислотных вод Лёвихинского рудника. Договор с Институтом горного дела Уральского отделения Академии наук заключила компания «УралМонацит». По условиям контракта учёные должны дать оценку гидроэкологического состояния окружающей среды и разработать рекомендации по снижению негативного воздействия шахтных вод на природу в районе рудника. Работы по контракту должны быть выполнены до 1 декабря 2021 года.

В конце июля уральское межрегиональное управление Росприроднадзора выявило загрязнение реки Тагил кислотной водой, которая вытекает с заброшенного медноколчеданного рудника в Лёвихе. Нарушение было обнаружено в ходе специального рейда по контролю за соблюдением требований природоохранного законодательства. Очисткой кислотной воды из рудника занимается предприятие «УралМонацит». На руднике работают две станции нейтрализации, однако этого мало для полной очистки воды.