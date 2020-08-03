Уральским учёным выделят 4 млн рублей на разработку рекомендаций по спасению реки Тагил от экологического ЧП

Институт горного дела получит из бюджета Свердловской области 4 миллиона 145 тысяч рублей на разработку рекомендаций по обезвреживанию кислотных вод Лёвихинского рудника, шахтные воды которого попадают в реку Тагил.

Как пишет E1.ru, договор с Институтом горного дела Уральского отделения Академии наук заключила компания «УралМонацит». По условиям контракта учёные должны дать оценку гидроэкологического состояния окружающей среды и разработать рекомендации по снижению негативного воздействия шахтных вод на природу в районе рудника. Работы по контракту должны быть выполнены до 1 декабря 2021 года.

Напомним, в конце июля уральское межрегиональное управление Росприроднадзора выявило загрязнение реки Тагил кислотной водой, которая вытекает с заброшенного медноколчеданного рудника в Лёвихе. Нарушение было обнаружено в ходе специального рейда по контролю за соблюдением требований природоохранного законодательства. Очисткой кислотной воды из рудника занимается предприятие «УралМонацит». На руднике работают две станции нейтрализации, однако этого мало для полной очистки воды.