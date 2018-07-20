Как получить свои деньги в «Тагилбанке» после отзыва лицензии? Инструкция

В пятницу, 20 июля, Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций «Тагилбанка». Как сообщается на сайте регулятора, деятельность кредитного учреждения на протяжении длительного времени являлась убыточной ввиду низкой эффективности использовавшейся бизнес-модели.

Вернут ли мой вклад в «Тагилбанке»?

Поскольку банк является участником системы по страховым вкладам, то все вкладчики, в том числе индивидуальные предприниматели (!), имеют право на получение 100-процентного возмещения суммы всех счетов (вкладов), но не более 1,4 млн рублей.

Нужно ли сейчас идти в «Тагилбанк»?

Нет. Выплаты начнутся не позднее 3 августа 2018 года. До указанной даты государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» опубликует у себя на сайте и в СМИ официальное объявление о месте, времени, форме и порядке приёма заявлений о выплате страхового возмещения.

Как происходит процесс выплат?

Выплаты осуществляются, как правило, через один или несколько банков-агентов, действующих от имени и за счёт Агентства. Если банков-агентов несколько, то каждый вкладчик закрепляется за каким-то определённым банком-агентом по признаку места жительства вкладчика, вида вклада и т. п. Вкладчик (или его законный представитель) может обратиться в любое подразделение своего банка-агента, указанное в сообщении Агентства, для оформления заявления о выплате возмещения по вкладам.

Какие вклады являются застрахованными?

Страхованию подлежат денежные средства физических лиц, независимо от гражданства, находящиеся во вкладах и на счетах в банке, в том числе:

— срочные вклады и вклады до востребования, включая валютные вклады;

— текущие счета, в том числе используемые для расчётов по банковским (пластиковым) картам, для получения зарплаты, пенсии или стипендии;

— средства на счетах индивидуальных предпринимателей;

— средства на номинальных счетах опекунов/попечителей, бенефициарами по которым являются подопечные.

Возместят ли проценты по вкладу?

Да. Вы получите все проценты, начисленные до дня отзыва лицензии. Единственным условием является потолок в 1,4 млн рублей, который не может превышать сумма вклада и процентов.

Как получить страховые выплаты?

После объявления о начале выплат вкладчикам необходимо подойти с паспортом в указанный банк и заполнить заявление о выплате страховки. Деньги будут выплачены наличными или переведены на указанный счёт (для индивидуальных предпринимателей). Если вкладчик находится за границей или проживает в том месте, где нет отделения банка-агента, заявление можно будет отправить по почте в порядке, указанном в сообщении. Выплаты в этом случае вкладчик также может получить почтовым переводом.

Если сумма вклада превышает 1,4 млн рублей?

Вкладчик, получивший возмещение по вкладам, сохраняет право на получение от банка оставшейся части вклада в соответствии с действующим законодательством. Он может предъявить банку требование кредитора для получения остатка вклада в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка. Для предъявления такого требования вкладчику достаточно заполнить соответствующий раздел в заявлении о выплате возмещения по вкладам и передать его банку-агенту.

Как рассчитывается сумма возмещения по вкладам, если вклад размещён в иностранной валюте?

Если вклад размещён в иностранной валюте, то сумма возмещения по вкладам рассчитывается в рублях по курсу, установленному Банком России на день наступления страхового случая.

Нужно ли погашать кредит перед банком, если у него отозвана лицензия?

Отзыв лицензии у банка не отменяет обязанности заёмщиков погашать задолженность в соответствии с условиями кредитных договоров. В противном случае банк вправе обратиться в суд о взыскании задолженности в принудительном порядке. После принятия арбитражным судом решения о признании банка банкротом (ликвидации) заёмщик обязан погашать задолженность по реквизитам, размещённым на сайте Агентства в разделе «Ликвидация банков» на странице соответствующего банка.

Что делать юридическим лицам при отзыве лицензии у банка?

Деньги на счетах юридических лиц государством не страхуются. Вернуть свои деньги они могут только через включение в реестр требований кредиторов банка. По закону предъявить свои требования кредитор может как в период действия временной администрации, так и в ходе ликвидации банка или конкурсного производства.