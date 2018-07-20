Центробанк отозвал лицензию у «Тагилбанка»

Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций «Тагилбанка», говорится в сообщении регулятора, размещённом на его сайте.

«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 20 июля 2018 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество "Тагилбанк", рег. № 1635, Свердловская область, г. Нижний Тагил (приказ Банка России от 20 июля 2018 года № ОД-1828)», — говорится в сообщении.





«Тагилбанк» является участником системы страхования вкладов. Официальный сайт банка в данный момент переадресует пользователей на сайт АСВ. Какой банк займётся выплатой вкладов, на данный момент не определено.

Уставной капитал «Тагилбанка» составляет 208,5 млн рублей. Крупнейшим акционером банка является известный тагильский бизнесмен Алексей Чеканов (26,2%). Среди акционеров банка также ООО «Веркон-инвест» председателя правления банка Ларисы Пестовой (19,8%), ООО «Трест Тагилстрой» (9,9%), ОАО «ВГОК» (9,9%), АО «ЕВРАЗ НТМК» (9,9%), Розалия Зальцман (9,9%), Алексей Прохоров (4,7%), миноритарии (7,1%).