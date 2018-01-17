Из-за поножовщины в пермской школе возбудили ещё одно уголовное дело

Следственный комитет возбудил ещё одно уголовное дело по факту нападения на школу № 127 в Перми, со ссылкой на собственные источники пишет «Коммерсантъ».

Дело заведено по части 2 статьи 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека») и расследуется в отношении неустановленных сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних. При этом неизвестно, идёт ли речь о подразделениях МВД или муниципальных органах власти. Наказание по этой статье составляет до пяти лет лишения свободы. В Пермь прибыла специальная комиссия МВД, которая изучит работу сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних.

Собеседники издания в надзорных органах говорят, что существующая в регионе система оценки эффективности работы образовательных учреждений подталкивает директоров к сокрытию фактов правонарушений.

«Грубо говоря, любой инспектор ПДН скажет, что учебное заведение заинтересовано в сокрытии фактов драк учащихся или появления их в школе в состоянии алкогольного опьянения», — поясняет источник газеты.

Напомним, утром 15 января двое подростков с ножами напали на учительницу и учеников 4-го класса в школе № 127 Перми. В результате в больницы с ножевыми ранениями попали 12 человек, всего пострадали 15 человек. По факту нападения СК возбудил уголовное дело по статье о покушении на массовое убийство.

Изначально правоохранительными органами основной версией называлась драка на ножах между подростками, в которой пострадали пытавшиеся их разнять ученики и учительница. Однако сейчас следователи также изучают версию о спланированном нападении на школу.

Уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова рассказала, что один из нападавших уже ранее состоял на внутришкольном учёте из-за проявления агрессии в отношении сверстников, однако уполномоченные органы не приняли должных мер.