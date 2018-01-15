СМИ: В Перми неизвестные в масках с ножами ворвались в школу

На школу № 127 в Перми совершено нападение, есть пострадавшие, пишет «Комсомольская правда». По неподтверждённым данным, в образовательное учреждение ворвались двое мужчин в масках.

«Интерфакс» со ссылкой на Министерство территориальной безопасности края сообщает, что пострадали пятеро учеников и учитель. Телеканал РЕН-ТВ также сообщает, что нападавшие были вооружены ножами.

«Глава города Дмитрий Самойлов, замглавы администрации Людмила Гаджиева и начальник департамента образования Людмила Серикова экстренно выехали в школу», — сообщили в пресс-службе администрации Перми.

Также на место происшествия выехал губернатор Пермского края Максим Решетников.

«Комсомольская правда» со ссылкой на родителей учащихся пишет, что есть несколько версий произошедшего. Одни утверждают, что двое школьников подрались и ранили ножом учителя в ходе ссоры. Другие считают, что в учреждение вбежали хулиганы и ранили нескольких учащихся ножом. Третьи уверены, что в школе произошёл пожар, а четвёртые говорят, что в учебное учреждение ворвались двое мужчин в масках и напали на детей.