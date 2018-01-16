Пострадавшая при драке в пермской школе учительница пришла в себя

Учительница школы № 127 в Перми, получившая тяжёлые ранения во время поножовщины, пришла в сознание, со ссылкой на главврача городской клинической больницы № 4 Андрея Ронзина пишет «Интерфакс».

«Женщина пришла в себя, она в сознании, но ещё на искусственной вентиляции [лёгких]. Всё понимает», — сказал врач.

Также он сообщил, что двое подростков переведены из реанимации, их состояние оценивается как средней тяжести.

Напомним, накануне в пермской школе произошла поножовщина, в результате которой пострадали 15 человек. По официальной версии СК и МВД, конфликт произошёл между бывшим и нынешними учениками, пострадавшими оказались школьники и учительница, пытавшиеся разнять дерущихся. В свою очередь очевидцы утверждают, что двое подростков целенаправленно напали на учеников и учительницу. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц»). Подозреваемые задержаны.

«Интерфакс» со ссылкой на источник сообщал, что следствие рассматривает две версии произошедшего: драка между двумя 16-летними подростками, которых стали разнимать, и спланированное нападение этих же подростков на учеников 4-го класса. Согласно показаниям очевидцев, один из подростков перемещался по классу, а второй, также вооружённый ножом, загородил выход из помещения и не давал детям выйти из комнаты.