Из-за драки на ножах в пермской школе возбуждено уголовное дело

По факту драки на ножах учеников одной из школ Мотовилихинского района Перми, в которой пострадали восемь учащихся и один педагог, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Пермскому краю.

«Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц")», — отметили в СК.

По версии следствия, 15 января два школьника устроили драку с применением ножей в здании школы. Другие ученики и педагоги пытались предотвратить конфликт. В результате несколько школьников и один педагог получили ножевые ранения.

Отмечается, что на месте происшествия под руководством заместителя руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю Сергея Сарапульцева работает следственная группа. Оперативный штаб, развёрнутый в школе, возглавил губернатор Пермского края Максим Решетников.

Все ученики и педагоги эвакуированы, по состоянию на 11.15 всего в школе находились 743 человека, из них 698 детей и 45 взрослых. По информации регионального Минздрава, пострадали девять человек, состояние двоих врачи оценивают как тяжёлое: это учительница и 16-летний подросток, раненный в шею. Подозреваемые задержаны, в ближайшее время они будут допрошены.