Из-за коммунальной аварии в Нижнем Тагиле Гальянка осталась без холодной воды. Сокращены занятия в школах и детсадах

Сегодня утром на ГГМ произошла крупная коммунальная авария. По данным АН «Между строк», прорыв произошёл на водоводе D-500 мм в районе котельной. Как сообщает источник в «Водоканале-НТ», в данный момент отключённых потребителей нет, но давление холодной воды снижено почти в три раза от нормы.

«В данный момент “Водоканал-НТ” меняет задвижку на водоводе. Ближе к вечеру будем запускать по нормальной схеме. Пока вода не поднимается выше 2-3 этажа», – пояснил собеседник агентства.

По информации управления образования городской администрации, в связи с аварией частично сокращены занятия в 40-й и 69-й школе, а также в детских садах в районе Октябрьского проспекта.

Агентство новостей «Между строк»