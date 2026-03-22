История уральского рока. Часть 13

Первенство в создании рок-клуба у Свердловска едва не перехватил Нижний Тагил. Причём та история началась ещё в декабре 1983 года, когда в составе работающей дискотеки Дзержинского райкома комсомола «Молодость» появился молодой человек по имени Константин и по фамилии Чучалов, который учился тогда на электрика в ГПТУ № 14. В дискотеку он пришёл, чтобы помочь сделать проводку для цветомузыки, которую ребята тогда монтировали на своей базе в столовой № 18 Управления рабочих общежитий УВЗ. Вскоре выяснилось, что парень прекрасно рисует, ещё лучше играет на гитаре и сочиняет свои песни. А ещё мечтает собрать свою группу. Мечты о создании группы в скором времени трансформировались в идею создания рок-клуба, и этой идеей Костя поделился со вторым секретарём РК ВЛКСМ, курировавшим молодёжную культуру на Вагонке. Комсомольский лидер заинтересовался идеями музыканта-электрика и повёз юношу на приём к первому секретарю горкома комсомола. А тот неожиданно предложил подготовить смету на покупку инструментов и аппаратуры, чтобы с ней можно было идти к «старшим товарищам» в горком партии. К марту 1984 года было найдено сразу два подходящих помещений для рок-клуба: в ДК Строителей и ДК имени Гагарина. Последнее помещение подходило вообще идеально: в нём стояла эстрадная аппаратура, оставленная здесь года три назад каким-то заезжим столичным ВИА. А это, на минуточку, усилители и колонки Peavey, барабаны Ludwig и целый чемодан проводов для коммутации. Теперь оставалось только ждать отмашки от «старших товарищей». Ожидание продлилось до октября 1984-го, но одобрения проекта так и не последовало.

Принято считать, что первым тагильским рок-музыкантом, вступившим в Свердловский рок-клуб, является Сергей Бобунец, основатель «Глюков» (рок-группы «Смысловые галлюцинации»). Но это не так: когда семья Сергея переехала из Нижнего Тагила в Свердловск, мальчику было всего два года, и как музыкант он проявил себя только спустя 12 лет в школьном ансамбле. Затем была группа «Аякс», увлечение панк-роком, и уже после этого, в 1995-м появились «Смысловые галлюцинации».

Так или иначе, но официально первой и единственной тагильской рок-группой в Свердловском рок-клубе стал коллектив под названием «Слава Труду!», игравший в те времена в стиле heavy metal. Группа стала членом клуба в 1989 году и даже немного поездила на гастроли вместе с панк-рок-группой «Красный Хач».

Группы «Слава Труду!» и «Красный Хач» (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://sun9-57.userapi.com/s/v1/ig2/hY-Ki5HUfoNnDynnWN2vQabgUfBwfnXvg05W5sO3zgFkhKKBn4SgpJFuuy4QjTAlMfyDIeR90AeCNIoB3ek_5G_i.jpg?quality=95&as=32x21,48x32,72x48,108x72,160x107,240x160,360x240,480x320,540x360,640x426,720x480,1080x720,1280x853&from=bu&cs=1280x0)

Раз уже мы вспомнили ещё об одном члене Свердловского рок-клуба — группе «Красный Хач» — расскажем и её историю. Коллектив собрал в 1987 году гитарист Владимир Таранта, пригласив к себе в «соучастники» Александра Жукова (гитара), Владимира Топоркова (бас-гитара) и Евгения Филякина (барабаны). Играли ребята энергичный, местами даже хулиганский панк-рок. Очевидно, творческую концепцию и имидж группы её основатель продумал заранее, уже зная какие члены рок-клуба какую музыку играют. Панк-рок не исповедовал никто, поэтому внимание «КраХу» (так сокращённо стали называть группу фанаты) было гарантировано. Изначально Таранта хотел назвать свою команду «Красный Крест», но группа с таким названием уже числилась в списках Свердловского рок-клуба. Тогда было решено заменить слово «крест» на «крест», но по-армянски — «хач». Получилось оригинально, хотя участники существующего «Красного Креста» только посмеялись над новичками и назвали «вот это всё» эпигонством. Владимир Таранта тут же переименовал группу в «Красный беспредел», а когда в 1989-м «кресты» распались, забрал освободившееся название, но на всякий случай заменил слово «крест» на «хач».

Группа «Красный Хач» (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://storage.yandexcloud.net/wr4img/574146_i_036.jpg)

Группа начала много гастролировать. Съездили в Казань и Волгоград. Затем была поездка в солнечный Ташкент, где их чуть не побили камнями, когда музыканты вышли прогуляться по городу в гриме и диковатом для узбеков имидже. Местная молодёжь приняла новоиспечённых рок-звёзд за адептов шайтана, а с этим на Востоке всегда было строго. В Казахстане случился ещё более громкий скандал. Настраивая звук перед выступлением на стадионе, кто-то из музыкантов наговорил в микрофон «много очень обидных слов» в адрес местных жителей. Пожар негодования вспыхнул в мгновение ока, и «КраХ» в полном составе позорно бежал со стадиона (буквально бежал) в сопровождении одного самого смелого и честного милиционера.

В конце 1988 года «КраХ» записал в студии Германа Конева альбом «Коричневые батальоны» (18+), в январе 1989-го выступил на фестивале «Металлопластика-2», где им чуть-чуть не хватило оценок, чтобы взять приз зрительских симпатий. Затем были поездки в Москву на фестиваль «Сырок» и в Ленинград на фестиваль журнала «Аврора», где их нахваливали на все лады, знающие толк в панк-роке питерские фанаты. После чего группа дала три концерта в Москве, Ленинграде и Риге, а вернувшись в Свердловск, вскоре распалась.

Ещё одна уникальная группа, история которой достойна отдельного рассказа. Во-первых, это была первая и единственная в истории Свердловского рок-клуба девичья рок-группа. А во-вторых, это не девушки пришли в рок-клуб, а рок-клуб пришёл к ним, причём в буквальном смысле.

Знакомьтесь: рок-группа «Ева», а до 1986 года — ВИА «Нежность» Дома культуры им. Свердлова, куда в марте 1986-го, по словам гитаристки Любы Трифановой, «закатилась какая-то шобла, шумная, на вид опасная, но интересная». Рок-клубу в ДК Свердлова тогда выделили всего три небольших комнаты «где-то под лестницей, на пути от подвала до уборной», но дух творческой раскрепощённости, свободы и здорового нонконформизма, которые занесли в стены этого очага культуры музыканты, очень быстро овладел сознанием участников местных кружков и секций, в том числе и ВИА «Нежность». Пообщавшись с рокерами, девушки решили создать свой проект, получивший потом название «Ева».

Группа «Ева» (фото Ст. Чепурных / фрагмент ориг. изображения)

(https://storage.yandexcloud.net/wr4img/574146_i_025.jpg)

Рождалась «Ева» в муках творчества и в условиях глубочайшей конспирации. Дело в том, что художественный руководитель «Нежности» Валерий Иванович Положенцев, хоть и уважал рок-музыку, но местную рок-тусовку тихо презирал, считая их жалкими подражателями творчества западных рок-звёзд. На занятиях с «Нежностью» Положенцев вёл себя как настоящий Карабас Барабас, муштруя девчонок, как солдат на плацу. Говорят, за неверно взятую ноту он мог кинуть в виновницу графином, вазой и даже стулом. Возможно поэтому состав «Евы» оказался более профессиональным в техническом плане, чем у многих именитых свердловских рок-звёзд. И гастролёры из «евушек» были образцовыми — ведь ещё будучи в составе «Нежности» они объездили с гастролями половину Союза, а также Болгарию и Румынию.

В состав группы, кроме Любы Трифановой, вошли также: Ирина Ковтун (бас-гитара), Ольга Уфимцева (ударные) и Елена Бусыгина (вокал). В заговор «побега» из «Нежности» был посвящён звукорежиссёр ДК имени Свердлова, известный в Свердловске гитарный мастер Николай Зуев, который собственно и ввёл девушек в свердловскую рок-тусовку. Репертуар подбирали в тайне от Положенцева, а репетировать начали, дождавшись, когда худрук отбудет в отпуск. Первое же выступление в рамках рок-лаборатории рок-клуба закончилось оглушительным успехом. «Ева» мгновенно обрела множество поклонников (и поклонниц) и даже заработала хвалебную прессу на страницах молодёжной газеты «На смену!».

«Ева» принимала участие во всех фестивалях Свердловского рок-клуба, выступала на фестивале «Металлопластика», а после их программы на фестивале «Мисс-рок» в Киеве девушек признали лучшей женской рок-группой в СССР. В начале 90-х, после закрытия рок-клуба «Ева» распалась. Никакого творческого наследия в виде магнитоальбомов группа после себя не оставила. Любовь Трифанова в 1994 году влилась в состав московской группы Сергея Галанина, но через четыре года ушла в диджеинг. Ирину Ковтун судьба занесла в итальянский город Пизу, где она играла в нескольких местных группах, а в 2007 году защитила в местном университете диплом по специальности «Русский язык и литература» на тему «Per una storia del rock in Russia: gruppi e repertori nella regione degli urali» («К истории русского рока: группы и репертуары уральского региона»). Остальные «евушки» живут в Екатеринбурге, но музыкой профессионально не занимаются.

(продолжение следует)

Д. Г. Кужильный для АН «Между строк».

По материалам:

— Д. Карасюк «Ритм, который мы...» онлайн проект "Вики Чтение" (https://design.wikireading.ru/h4AQ8pW3R1)

— Д. Карасюк «История свердловского рока 1961-1991 От «Эльмашевских Битлов» до «Смысловых галлюцинаций»

© RoyalLib.Com, 2010-2026

— А. Иванов «Ёбург. Мы пришли с гитарами...», газ. «Физико-Техник» (new.fizikotekhnik.ru)

— В. Володин и О. Удовенко «Группы СССР» © 2009-2011 (https://gruppasssr.ru)