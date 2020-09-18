ХК «Спутник» проведёт в Нижнем Тагиле финальный матч чемпионата Свердловской области. Возможно, это будет последняя игра для команды

В конце ноября хоккейный клуб «Спутник» в Нижнем Тагиле планирует провести игру с рефтинской «Энергией» за первое место в чемпионате Свердловской области. Об этом АН «Между строк» рассказал директор Дворца ледового спорта им. В. К. Сотникова Алексей Головин. По словам функционера, точная дата, а также формат финала пока не определены. Под большим вопросом и участие тагильских хоккеистов в новом сезоне, который стартует в конце года.

«Планируем заявиться на чемпионат области, но не факт, что получится, — поясняет Головин. — Если получится, то это будет примерно та же команда, что была в прошлом сезоне. Пока всё в подвешенном режиме. Пока спонсоров нет. Что-то конкретно будет известно ближе к началу нового сезона».

Председатель правления МОО СК «Спутник» Игорь Перминов также затруднился ответить на вопрос о судьбе тагильской хоккейной дружины.

«От нас взрослой команды точно не будет, — говорит представитель спортклуба. — У нас же бюджет сократили. Вы же писали про это. Как может существовать хоккейная команда, если мы вынуждены сократить состав наших основных спортсменов, выступающих на различных уровнях».

Напомним, ХК «Спутник» вышел в финал чемпионата Свердловской области. В ответном четвертьфинальном матче с новоуральским «Кедром» он одержал безоговорочную победу со счётом 8:0. Таким образом, подопечные Алексея Фетисова по итогам двух встреч вышли в финал чемпионата Свердловской области.

В конце августа стало известно, что главный спонсор тагильского СК «Спутник» АО «Концерн «Уралвагонзавод» (входит в «Ростех») в ближайшее время будет вынужден приостановить сотрудничество со спортклубом, поскольку не сможет далее оказывать ему финансовую поддержку. Отсутствие финансирования будет означать, что СК «Спутник» прекратит подготовку профессиональных легкоатлетов, пловцов, штангистов, боксёров и лыжников. А шестеро атлетов клуба — членов сборной России лишатся поддержки накануне участия в Олимпиаде.