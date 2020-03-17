В Свердловской области из-за коронавируса приостановят чемпионат по хоккею с участием тагильского клуба «Спутник»

В Свердловской области из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции приостановят чемпионат по хоккею среди взрослых команд. Соответствующее решение было принято на неопределённый срок Федерацией хоккея в регионе. Это значит, что финальные игры между тагильским «Спутником» и «Энергией» из Рефтинского не состоятся в запланированные сроки и будут перенесены. Точные даты пока не определены.

«19 марта выйдет официальный документ, который отменяет все соревнования по хоккею на неопределённый срок в Свердловской области. В эту субботу (21 марта) матч в Нижнем Тагиле не состоится. Как только улучшится эпидемиологическая обстановка, мы назначим матч и будет определён чемпион Свердловской области. На мероприятие придёт не одна тысяча зрителей, рисковать их здоровьем мы не имеем права», — рассказал АН «Между строк» президент ФХСО Вячеслав Деменьшин.

Ранее ХК «Спутник» вышел в финал чемпионата Свердловской области. В ответном четвертьфинальном матче с новоуральским «Кедром» он одержал безоговорочную победу со счётом 8:0. Таким образом, подопечные Алексея Фетисова по итогам двух встреч вышли в финал чемпионата Свердловской области. Первый матч с «Энергией» из посёлка Рефтинского должен был пройти в Нижнем Тагиле 21 марта, второй — в Рефтинском 28 марта.