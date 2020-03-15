ХК «Спутник» вышел в финал чемпионата Свердловской области

Накануне, 14 марта, нижнетагильский ХК «Спутник» в ответном четвертьфинальном матче с новоуральским «Кедром» одержал безоговорочную победу со счётом 8:0. Таким образом, подопечные Алексея Фетисова по итогам двух встреч вышли в финал чемпионата Свердловской области. Первая игра в Нижнем Тагиле также закончилась победой «Спутника» 8:0.

В финале соперником тагильчан станет «Энергия» из посёлка Рефтинский, которая обошла «Синару» из Каменска-Уральского. Согласно регламенту, борьба за чемпионский титул будет проходить до двух побед. Первая игра пройдёт в Нижнем Тагиле 21 марта, вторая – в Рефтинском 28 марта. Третья, если потребуется, 4 апреля снова в Нижнем Тагиле.