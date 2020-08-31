«Уралвагонзавод» может отказаться от финансирования СК «Спутник»

Главный спонсор тагильского СК «Спутник» АО «Концерн «Уралвагонзавод» (входит в «Ростех») в ближайшее время будет вынужден приостановить сотрудничество со спортклубом, поскольку не сможет далее оказывать ему финансовую поддержку. Об этом АН «Между строк» рассказал источник в спортклубе.

«Вопреки указу президента Владимира Путина, сейчас СК “Спутник” на грани закрытия, — говорит собеседник редакции. — В июле этого года вышел документ о национальных целях развития РФ до 2030 года, где говорится об увеличении количества спортсменов, о возможностях для самореализации и раскрытия талантов, но главный спонсор спортклуба “Уралвагонзавод” заявил, что не готов финансировать клуб».

По мнению источника, отсутствие финансирования будет означать, что СК «Спутник» прекратит подготовку профессиональных легкоатлетов, пловцов, штангистов, боксёров и лыжников. А шестеро атлетов клуба — членов сборной России лишатся поддержки накануне участия в Олимпиаде.

«Кроме того, дополнительной материальной поддержки будет лишена и одноимённая спортивная школа. Ежегодно СК “Спутник” брал на себя перевозку юных спортсменов на соревнования, софинансировал проживание в месте проведения спортивных мероприятий, трудоустраивал к себе выпускников спортшколы, выводил ребят в большой спорт, помогал с дальнейшим образованием, самым перспективным воспитанникам школы оказывал финансовую поддержку, оплачивал питание», — говорит собеседник редакции.

В 2021 году СК «Спутник» будет праздновать 60-летний юбилей. За это время клуб подготовил 7 заслуженных мастеров спорта, 27 мастеров спорта международного класса, 238 мастеров спорта. Самыми яркими из них являются представители советского прошлого: Сергей Шепелев (олимпийский чемпион по хоккею с шайбой, обладатель Кубка Канады), Александр Пятыгин (победитель Спартакиады народов РСФСР по лыжным гонкам); спортсмены современной России: легкоатлетки Мария Фарносова (олимпийская чемпионка 2012 года) и Олеся Красномовец (серебряный призёр Олимпийских игр — 2004), Наталья Рагозина (абсолютная чемпионка мира по боксу), Александр Радулов (чемпион мира по хоккею с шайбой). Такой же высокий уровень поддерживают и действующие спортсмены клуба: пловчихи Дарья Устинова, Анастасия Кирпичникова, Валерия Саламатина, Дарья Муллакаева (призёры чемпионатов мира и Европы), Егор Климонов (обладатель Кубка мира по тяжёлой атлетике), Алёна Мамина (победитель международных соревнований по лёгкой атлетике).

АН «Между строк» отправило официальный запрос в АО «Концерн «Уралвагонзавод».