Госдума предложила выплатить компенсации спортсменам, которых не пустили на Олимпиаду

В Госдуме подготовлен законопроект о компенсациям спортсменам, которых «необоснованно отстранили» от Олимпийских или Паралимпийских игр, пишет ТАСС. Документ разработал член комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи, депутат от ЛДПР Дмитрий Свищев. Законопроект планируется внести на рассмотрение Госдумы 8 февраля, в базе данных законопроектов этого документа пока нет.

По словам автора, целью законопроекта является «поощрение спортсменов, добросовестно выполнявших свои трудовые обязанности, но в силу внешнеполитических факторов не имеющих возможность продолжить совершенствование своих навыков в рамках честной спортивной борьбы на Олимпийских, Паралимпийских играх». Проект закона предусматривает, что спортсменам, которых не допустили до Олимпиады или Паралимпиады несмотря на то, что их не обвиняли в употреблении допинга, будет выплачено «единовременное денежное поощрение в размере десятикратного среднего месячного заработка».

Напомним, из-за подозрений в существовании в России масштабной допинговой программы Международный олимпийский комитет (МОК) не разрешил российской сборной участвовать в Зимних играх 2018 года. Российские спортсмены смогут выступить на Олимпиаде только под нейтральным флагом и по приглашению МОК. Такие приглашения на Игры не получили многие ведущие российские спортсмены, в том числе те, кто не был замечен в употреблении допинга.

МОК также не допустил на Олимпиаду и тех спортсменов, с которых Спортивный арбитражный суд в Лозанне в начале февраля снял пожизненную дисквалификацию и вернул им медали предыдущих Игр. 32 российских спортсмена, не допущенные на Олимпиаду, 6 февраля подали апелляции в Спортивный арбитражный суд, требуя, чтобы МОК отменил своё решение.