Суд отменил решение МОК о пожизненном отстранении 28 россиян от ОИ. В списке оправданных Евгения Шаповалова

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на решение МОК отстранить их пожизненно от участия в Олимпийских играх, решение опубликовано на сайте суда.

Согласно решению CAS, доказательств, которые собрал Международный олимпийский комитет в отношении этих спортсменов, было недостаточно, чтобы подтвердить, что они нарушали антидопинговые правила. Санкции в отношении этих спортсменов аннулированы, результаты их вступлений в Сочи в 2014 году снова считаются действительными. Апелляции ещё 11 спортсменов суд удовлетворил частично: их пожизненное отстранение заменено на запрет на участие в Играх в Южной Корее зимой 2018 года.

Среди 28 спортсменов, которые снова смогут участвовать в Олимпиадах, — лыжники Максим Вылегжанин, Евгений Белов и Александр Легков, бобслеист Дмитрий Труненков, скелетонисты Александр Третьяков, Сергей Чудинов, Ольга Потылицына и тагильская лыжница Евгения Шаповалова.

Евгения Шаповалова — воспитанница спортивного клуба Нижнего Тагила «Спутник». Сейчас 30-летняя спортсменка представляет Ханты-Мансийский автономный округ. С 2008 года она входит в сборную России. Является бронзовым призёром чемпионата России 2007 и 2008 года в спринте, а также победителем этапа Кубка мира 2006/07 в Чанчуне в спринте на 1,2 км классическим стилем. Уроженка Нижнего Тагила участвовала в Олимпиадах 2010 и 2014 года в Ванкувере и Сочи.

Напомним, апелляцию подали 39 российских спортсменов. Они оспорили решение МОК, который, опираясь на доклад независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена, пожизненно отстранил от участия в Олимпиадах 43 россиян, участвовавших в Олимпиаде в Сочи.