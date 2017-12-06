Российские спортсмены оспорили в суде запрет на участие в Олимпиаде

Международный спортивный суд зарегистрировал 22 иска от российских спортсменов, которые пожаловались на решение комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) об отстранении их от участия в Олимпийских играх, сообщается на сайте суда.

В суд обратились бобслеисты Александр Зубков, Дмитрий Труненков, Алексей Негодайло, Алексей Пушкарёв, скелетонисты Александр Третьяков, Сергей Чудинов, Елена Никитина, биатлонисты Ольга Вилухина и Яна Романова, лыжники Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, конькобежцы Ольга Фаткулина, Александр Румянцев и многие другие спортсмены.

В заявлении суда говорится, что для каждого спортсмена была открыта арбитражная процедура. Они попросили, чтобы суд вынес решение до начала зимних Олимпийских игр 2018 года.

Ранее МОК признал всех этих российских атлетов нарушившими антидопинговые правила, их пожизненно отстранили от участия в Олимпийских играх, кроме того, их результаты на Олимпиаде в Сочи были аннулированы. Решение об аннулировании результатов российских спортсменов принимала комиссия МОК под руководством Дениса Освальда. Она перепроверяет их допинг-пробы, взятые во время Олимпиады-2014.

Накануне МОК отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх. В то же время российским спортсменам, которых не уличили в употреблении допинга, разрешили участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом. Решение о допуске к участию под нейтральным флагом будет принимать специально созданная группа, в которую войдут члены WADA и Объединения спортсменов против допинга (Doping Free Sport Unit).