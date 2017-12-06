Сборная России отстранена от участия в Олимпиаде-2018

Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане, и временно приостановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) в организации, сообщает пресс-служба МОК. Отмечается, что решение по отстранению ОКР, которое было принято на исполкоме МОК, вступает в силу немедленно.

Решение принято на основании докладов двух независимых комиссий олимпийского комитета, возглавляемых Самуэлем Шмидом и Денисом Освальдом.

BREAKING NEWS: RUS NOC suspended- NEUTRAL ATHLETES - No RUS flag and anthem - see IOC press release pic.twitter.com/VKfzwUJWmt — Hajo Seppelt (@hajoseppelt) 5 декабря 2017 г.

На Олимпиаде-2018 будут запрещены поднятие флага и исполнение гимна России, со ссылкой на официальный релиз подтверждает журналист Хайо Зеппельт.

Российских спортсменов, чьи имена не запятнаны допинговым скандалом, допустили к участию в Олимпийских играх-2018 в Пхёнчхане под нейтральным флагом. В качестве национальной сборной России выступать на Олимпийских играх запрещено.

Заместитель председателя правительства по вопросам спорта Виталий Мутко пожизненно дисквалифицирован от Олимпиад. Также приостанавливается членство Александра Жукова в МОК. Такое решение принято потому, что одновременно он является президентом попавшего под санкции ОКР.

Кроме того, Россия должна перечислить $15 млн на покрытие расходов на проведение расследования комиссий МОК.

Ранее государственные каналы отказались транслировать Олимпийские игры в случае отстранения российской сборной. По информации газеты «Ведомости», от показа соревнований могут отказаться Первый канал, «Россия 1» и «Матч ТВ».