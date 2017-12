Сборная России отстранена от участия в Олимпиаде-2018

Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане, и временно приостановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) в организации, сообщает пресс-служба МОК. Отмечается, что решение по отстранению ОКР, которое было принято на исполкоме МОК, вступает в силу немедленно.

Решение принято на основании докладов двух независимых комиссий олимпийского комитета, возглавляемых Самуэлем Шмидом и Денисом Освальдом.

BREAKING NEWS: RUS NOC suspended- NEUTRAL ATHLETES - No RUS flag and anthem - see IOC press release pic.twitter.com/VKfzwUJWmt

— Hajo Seppelt (@hajoseppelt) 5 декабря 2017 г.