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13 Мар 2017 23:29 | Метки: Новости

«Ъ»: Главой ФССП может стать полпред президента Михаил Бабич

Полпред президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич может занять пост директора Федеральной службы судебных приставов, освободившийся после назначения Артура Парфенчикова временно исполняющим обязанности главы Карелии. Об этом со ссылкой на несколько источников сообщает газета «Коммерсантъ». 

По словам источника издания, информация о назначении Бабича «активно обсуждается», с большой вероятностью он встанет во главе службы судебных приставов. Источник газеты в правительстве Нижегородской области отмечает, что в последнее время «информация о возможных перестановках в полпредстве внутри правительства региона активизировалась».

Пресс-служба полпреда отказалась комментировать возможный уход Бабича в ФССП. В самой службе заявили, что ничего не знают о возможном кандидате на пост директора.

Анонсировавшие переход Бабича в ФССП источники «Коммерсанта» при этом подчеркнули, что разговоры о его назначении в другие госструктуры ведутся «чуть ли не каждый день». В качестве примера приводится тот факт, что в декабре 2016 года телеканал «Дождь» сообщил о его возможном назначении послом России в Турции.

Напомним, президент Владимир Путин назначил прежнего главу ФССП Артура Парфенчикова временно исполняющим обязанности главы Карелии 15 февраля. Исполняющим обязанности руководителя ФССП был назначен первый заместитель директора Сергей Сазанов.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Коммерсантъ»

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