Тагильчанин через суд наказал компанию, которая отказалась вернуть ему деньги за обучение

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила рассмотрел гражданский иск местного жителя Павла Г. к ООО «ЭДЭКС» о защите прав потребителя.

Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе суда, 28 ноября 2024 года между Павлом (заказчиком) и ООО «ЭДЭКС» (исполнителем) был заключён договор об оказании образовательных услуг в электронной форме через интернет. Стоимость услуг составила 154 772 рубля, оплата была произведена в день заключения договора. Однако заказчик не приступил к обучению и в тот же день направил исполнителю заявление о расторжении договора и возврате денежных средств, так как отказался от обучения. Деньги были возвращены заказчику лишь частично, в сумме 8 130 рублей. Остальная сумма не была возвращена без объяснения причин.

«Суд указал, что в соответствии с законодательством о защите прав потребителей заказчик имеет право отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг до его фактического исполнения. В этом случае возмещению подлежат только расходы, связанные с исполнением обязательств по договору. Однако доказательств того, что исполнитель понёс какие-либо расходы в ходе исполнения договора, представлено не было», — отметили в суде.

Суд удовлетворил исковые требования в полном объёме. С ООО «ЭДЭКС» в пользу тагильчанина были взысканы все уплаченные по договору денежные средства, а также проценты за пользование деньгами и компенсация морального вреда. Общая сумма взыскания составила более 250 000 рублей. Решение суда не вступило в законную силу.