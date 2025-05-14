Что ждёт российскую и мировую экономику и как делать деньги в текущих исторических условиях? Онлайн АН «Между строк» с главного бизнес-события месяца в Екатеринбурге — Всероссийского финансового форума «Финмаркет — 2025»

Доброе утро! Сегодня в Екатеринбурге стартует главное бизнес-событие месяца — третий Всероссийский форум о деньгах «Финмаркет — 2025» (18+). 14 мая он пройдёт в выставочном центре «Екатеринбург ЭКСПО», 15 мая — в креативном кластере «Домна» на Вайнера, 16.

Форум объединит участников из 50 российских регионов и других государств. Спикерами форума станут эксперты, признанные в России и мире. Тема 2025 года — «Новые возможности для глобального развития».

На форуме экономисты и финансисты дадут экономический прогноз на будущее и поделятся неординарными инвестиционными решениями. Хедлайнеры форума: российский общественный деятель, экономист, теле- и радиоведущий Михаил Хазин, международный эксперт в области коммерческих и маркетинговых стратегий Гарретт Джонстон, гендиректор Института политических исследований Сергей Марков, инвестиционный банкир Евгений Коган. Всего на форуме выступят около 40 спикеров.

Гостей форума и тех, кто вместе с нами будет следить за событием в режиме онлайн, ждёт погружение в мир финансов и инвестиций. Вы сможете узнать: какие подходы к инвестированию актуальны в текущих исторических условиях, как выстроить стратегию, которая принесёт наибольшую доходность и успех в бизнесе, где взять деньги для бизнеса (гранты, господдержка, инвесторы), какие финтех-сервисы необходимы бизнесу.

Организаторы «Финмаркета — 2025»: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП, на базе которого создан Центр «Мой бизнес»), правительство Свердловской области и администрация Екатеринбурга. Технологический партнёр — «Контур».

Журналисты агентства новостей «Между строк» будут работать на форуме, собирая для вас самые интересные детали, лайфхаки спикеров и ценные мысли. Следите за «денежным» форумом вместе с нашей онлайн-трансляцией.