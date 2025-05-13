Оставившая на скамейке в Нижнем Тагиле новорожденного малыша мать предстанет перед судом 

Прокуратура Ленинского района города Нижнего Тагила утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летней тагильчанки Алёны Добрыниной.

Напомним, 4 марта этого года в Нижнем Тагиле на улице Красноармейской местный житель обнаружил новорождённого малыша с пуповиной, лежащего на скамейке у подъезда. Ребёнка спасли и доставили в больницу с общим переохлаждением, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. Личность матери установили благодаря экспертизе ДНК. 7 марта женщину задержали и допросили, она признала свою вину.

Ей было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, ст. 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорождённого ребенка). Тагильчанке грозит до 5 лет лишения свободы.

«В ночное время 4 марта 2025 года обвиняемая, скрыв от родных свою беременность, находясь в квартире многоквартирного дома города Нижний Тагил, не предприняв мер к обращению за медицинской помощью в какое-либо медицинское учреждение либо к вызову медицинских работников или других лиц, самостоятельно родила живого, жизнеспособного мальчика. После этого обвиняемая завернула ребёнка в одеяло, вынесла его на улицу и положила на скамейку вблизи подъезда многоквартирного дома», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Нижнего Тагила для рассмотрения по существу.