В Нижнем Тагиле заключили под стражу горе-мать, оставившую ребёнка на скамейке у подъезда

Сегодня в Нижнем Тагиле Ленинский районный суд поместил под стражу мать, оставившую ребёнка на скамейке у подъезда. 36-летняя Алёна Добрынина обвиняется в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, ст. 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорождённого ребёнка сразу же после родов). Ей может грозить лишение свободы сроком до 5 лет. Постановление суда в законную силу не вступило.

Стоит отметить, что безответственная мать ранее уже привлекалась к уголовной ответственности в связи с гибелью другого своего ребёнка, а также неоднократно была привлечена к ответственности за ненадлежащее содержание пятерых её детей. В 2022 году она вышла на свободу по УДО после 3 лет тюрьмы, куда попала за убийство пенсионера. Как сообщают её знакомые, женщина злоупотребляла алкоголем, работала дорожным рабочим и жила одна. Ранее она была госпитализирована в связи с осложнениями после родов.

Личность отца была установлена, с ним проведена беседа. Пока неясно, намерен ли он участвовать в жизни сына и имеет ли он такую возможность. Сейчас ребёнок находится в больнице под присмотром врачей. Состояние младенца стабильное, его жизни и здоровью ничто не угрожает.

В ближайшее время органы опеки займутся поиском подходящей семьи для новорождённого.

«Существует определённый регламент, в соответствии с которым в подобных случаях действуют. Сначала, конечно, среди родственников ищут. Если нет, тогда — приёмная семья. Но в любом случае всё делается в интересах ребёнка», — пояснил ИА «Новый День» уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области Игорь Мороков.

Напомним, 4 марта этого года в Нижнем Тагиле на улице Красноармейской местный житель обнаружил новорождённого с пуповиной, лежащего на скамейке у подъезда. Ребёнка спасли и доставили в больницу с общим переохлаждением, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. Личность матери установили благодаря экспертизе ДНК. 7 марта женщину задержали и допросили, она признала свою вину. В настоящее время следствие по уголовному делу продолжается.