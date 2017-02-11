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15 Фев 2017 12:22 | Метки: Новости, Политика

Глава Карелии Худилайнен объявил об отставке

Глава Карелии Александр Худилайнен заявил, что досрочно снимает с себя полномочия руководителя региона, сообщает «Интерфакс». Соответствующее заявление губернатор сделал журналистам в среду, 15 февраля.

По сообщению региональных СМИ, временным исполняющим обязанности руководителя республики Карелия будет назначен начальник Службы судебных приставов РФ Артур Парфёнчиков.

Предполагается, что выборы нового главы будут назначены на сентябрь 2017 года.

Напомним, Александр Худилайнен вступил в должность главы Карелии 24 мая 2013 года. В феврале 2016 года он первым из региональных руководителей получил выговор от президента РФ Владимира Путина за срыв программы переселения граждан из аварийного жилья.

«Ведомости» в свою очередь сообщали, что экс-депутат от «Единой России» и руководитель комитета Госдумы по конституционному законодательству Владимир Плигин может стать руководителем ФССП в случае ухода Парфёнчикова с этой должности. 

Худилайнен стал пятым уволенным за последний месяц губернатором. До него свои посты покинули губернатор Пермского края Виктор Басаргин, глава Бурятии Вячеслав Наговицын, губернатор Новгородской области Сергей Митин и глава Рязанской области Олег Ковалёв. 

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Коммерсантъ»

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