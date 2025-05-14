В этот день, 14 мая 2012 года. Губернатор Александр Мишарин ушёл в отставку, и. о. главы Свердловской области назначен Евгений Куйвашев, митинг против плохих дорог в Нижнем Тагиле, за три месяца 72 тагильчанина упились насмерть

Накануне губернатор Свердловской области Александр Мишарин написал заявление об уходе с должности по собственному желанию и 14 мая президент Владимир Путин его подписал. Исполняющим обязанности губернатора назначен Евгений Куйвашев. Ранее он занимал пост полпреда главы государства в Уральском федеральном округе.

В коротком интервью областным СМИ Александр Мишарин поблагодарил жителей области за активную поддержку его деятельности. В этот же день стало известно, что член Совета Федерации РФ от Свердловской области Эдуард Россель сложил свои полномочия вслед за губернатором.

Председатель общественного движения «Тагил без ям» Никита Чапурин объявил о проведении 19 мая автопробега против плохих дорог, который завершится митингом на площади у кинотеатра «Современник». Общественник сообщил, что в автопробеге примут участие до 300 автомобилей, а митинг соберёт не менее 5000 участников. На митинге должны выступить депутаты гордумы, представители подрядчиков, мэрии и Минтранса Свердловской области.

По данным нижнетагильского управления Роспотребнадзора, в первом квартале текущего года от острых отравлений алкоголем в городе погибли 72 человека, что на 54% больше, чем за тот же период прошлого года. Большинство погибших – 62% — отравились спиртосодержащими техническими жидкостями, 24% отравились фальсифицированной водкой, около 6% — импортными спиртными напитками, 4% — медицинскими настойками. Подавляющее большинство погибших — пенсионеры и безработные трудоспособного возраста, 11% — школьники.

Сотрудники природного парка «Река Чусовая» провели ежегодную акцию «Посади дерево — вырастет лес». Акция проходила совместно с социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних Ленинского района. Ребята при помощи работников парка «Река Чусовая» и воспитателей посадили саженцы ели, сосны и ивы. Саженцы предоставили городская станция юных натуралистов и питомник на Чусовой.

Стало известно, что в сдаче ЕГЭ в 2012 году примут участие более 25 тысяч выпускников общеобразовательных учреждений Свердловской области.