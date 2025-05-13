Позолоти ручку, а то Раху в пятом доме стоять не будет. Что тагильчане думают о легализации эзотерических и энергетических услуг (ВИДЕООПРОС)

Недавно в Госдуму депутаты внесли законопроект, который предлагает полностью запретить рекламу в СМИ любых эзотерических и энергетических услуг, а также духовных практик. Если документ одобрят, то нельзя будет рекламировать услуги медиумов, магов, ведьм, астрологов, тарологов, нутрициологов и нумерологов. Авторы законопроекта обосновывают необходимость запрета тем, что почти все попадающие под запрет «практики» не имеют научного обоснования и часто используются мошенниками для обмана граждан.

Журналисты Агентства новостей «Между строк» вышли на главную улицу Нижнего Тагила, чтобы узнать, пользовались ли горожане услугами людей с нетрадиционными взглядами на математику, физику и астрономию, и что они думают о легализации их деятельности.