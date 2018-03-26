ЕВРАЗ НТМК поставит двутавровые балки на крупнейший газоперерабатывающий завод «Газпрома»

ЕВРАЗ НТМК произвёл в 2017 году 1,3 тысячи тонн двутавровых балок для металлоконструкций на строящийся Амурский газоперерабатывающий завод (ГПЗ), сообщает пресс-служба компании. Отмечается, что высокопрочные двутавры ЕВРАЗ НТМК производятся из стали, легированной ванадием, и проходят лабораторные тесты на прочность при температуре до минус 70 градусов Цельсия. Это позволяет использовать продукцию на территориях с экстремально холодным климатом.

«Для крупнейшего в России завода по переработке природного газа ЕВРАЗ НТМК выпустил двутавры 19 профилеразмеров, в том числе из низколегированной стали № 345. Сортамент ЕВРАЗ НТМК в настоящее время включает более 300 профилеразмеров горячекатаной балки; комбинат — лидер рынка России и СНГ в этом сегменте. В 2017 году ЕВРАЗ НТМК освоил производство строительной балки высокой прочности классов С390 и С440. Предприятие может прокатать балку любой длины в диапазоне от 6 до 24 метров», — пояснили в пресс-службе.

Поставки металлопродукции ЕВРАЗ НТМК на предприятия «Газпрома» продолжатся и в 2018 году.