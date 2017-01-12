Экономисты посчитали, что треть россиян рискует оказаться за чертой бедности

Почти треть населения России может оказаться за чертой бедности, уверены специалисты Российской академии народного хозяйства и госслужбы. С докладом экспертов ознакомился портал «Газета.Ru». В опросе экономистов участвовали 3,5 тысячи жителей России. Согласно его результатам, риск стать бедными (то есть получать доход менее 9956 рублей в месяц) имеет 28,8% граждан.

Основными факторами, способствующими обеднению населения, авторы доклада назвали потерю работы, излишнюю закредитованность и наличие несовершеннолетних детей, а также проживание в сельской местности. Кроме того, на положение россиян влияет продолжающееся падение реально располагаемых денежных доходов.

В докладе отмечается, что в 2016 году около 70% жителей России, считающихся обеспеченными, экономили на всех расходах, в первую очередь на продуктах питания, развлечениях и отпуске, одежде и обуви. При этом чуть меньше половины населения страны имеет кредиты и займы, а у каждого восьмого должника имеется просрочка по одному или нескольким кредитам. Из работающих жителей 22% опасаются, что могут быть уволены в текущем году.

По данным Росстата, численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума достигла 20,3 млн человек, а уровень бедности – 13,9%. При этом вице-премьер РФ Ольга Голодец в середине декабря заявила, что реальный уровень бедности в стране значительно выше статистического. Ранее Голодец также указывала, что около 4,8 млн жителей РФ получают зарплату, которая примерно равна минимальному размеру оплаты труда (сейчас – 7,5 тысячи рублей), и подчеркнула, что «бедное работающее население – очень неправильное явление».

Агентство новостей «Между строк»