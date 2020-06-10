«Для нас это жизненно важные выплаты». Тагильский бизнес назвал наиболее эффективные и востребованные меры господдержки во время пандемии коронавируса

После запрета на работу из-за распространения коронавируса малый бизнес в Нижнем Тагиле и других российских городах начал резко терять прибыль и закрываться. Тогда государство разработало комплекс мер поддержки предпринимателей в период пандемии. В него вошли в числе прочего зарплатные субсидии, отсрочка по налогам, беспроцентные кредиты. Журналист АН «Между строк» пообщался с представителями тагильского бизнеса и госрганов. Они рассказали, какие меры поддержки сегодня наиболее популярны и эффективны, а также о том, насколько сложно их получить.

Зарплатные субсидии

Одной из самых востребованных и позитивных мер поддержки оказалась субсидия на выплату заработной платы. Безвозмездная финансовая помощь бизнесу в размере 12 130 рублей (МРОТ) на каждого трудоустроенного сотрудника перечисляется вне зависимости от отработанного им времени. Одним из тагильских предпринимателей, которые воспользовались этим видом поддержки, стал Анатолий Толстов. Из-за распространения коронавируса и введения режима самоизоляции у него серьёзно пострадала розница и аттракционный бизнес. Поэтому, как только он прочитал в новостях про введение зарплатных субсидий, сразу обратился в банки-партнёры.

«Я внимательно слежу за новостями по финансовой поддержке малого бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса, — отмечает Анатолий Толстов. — Если вижу какие-то интересные инструменты, сразу даю команду бухгалтерии связываться с банками или налоговой и уточнять, кто именно может ими воспользоваться. Когда узнал про зарплатные субсидии, дал поручение бухгалтерам звонить в банки, но оказалось, что механизм предоставления этого вида поддержки ещё не налажен. Через две недели мы снова связались со Сбербанком. Там уточнили, что выплаты предоставляются только тем компаниям, что вошли в перечень наиболее пострадавших из-за пандемии коронавируса, с определённым ОКВЭДом. Мой “Антолл” не подошёл, но в то же время подошло ИП, которое занимается эксплуатацией аттракционов в парке Бондина. Мы подали заявку, и в конце мая, спустя месяц после нашего первого обращения, стало известно, что она одобрена».

Анатолий Толстов уже получил зарплатные субсидии за апрель — по 12 130 рублей на каждого штатного сотрудника и на ИП. Такие же выплаты должны позже прийти за май и июнь. Сегодня парк им. Бондина, где бизнесмен арендовал землю для запуска аттракционов, закрыт. Карусели, 4D-кинотеатр и автодром простаивают. Несмотря на это, работники Толстова продолжают обновлять оборудование и стричь газоны. На днях был покрашен аттракцион с лебедями, приобретены новые фильмы для 4D-кинотеатра. На автодроме все лампочки заменили на светодиодные.

«Эти выплаты — очень важное подспорье для меня, — признаётся предприниматель. — Конечно, они даже половину суммы, которую мне приходится тратить на зарплаты, не перекрыли, но всё равно очень помогли. И главное, их не нужно будет потом возвращать. Я в год плачу миллион рублей за аренду земельных участков, хотя аттракционы работают всего четыре месяца. Сотрудникам, которые в штате, также плачу зарплату в течение всего года. Но сейчас доходов с аттракционов совсем нет. Хорошо, что администрация города пока не выставляет счета за аренду земли, она ввела отсрочку, и за это ей большое спасибо. Очень надеемся, что в этом году нам разрешат работать. Аттракционы — очень позитивный бизнес. Когда дети радуются, веселятся, то ты заряжаешься от этого всего какой-то особенной энергией. Сейчас в парке нет детей, не слышен их смех. От этого немного тоскливо».

Получила выплаты на зарплаты сотрудникам и хозяйка музыкальной студии «Серебряные струны» Александра Морозова.

«У нас всё получилось очень быстро и просто. Я написала запрос бухгалтеру, она всё оформила, и уже через две недели мы получили деньги. Приятным сюрпризом стало то, что и на меня, как руководителя ИП, тоже насчитали выплату, бонус такой. Я этому была рада. Выплаты эти стали не просто хорошим подспорьем. Для нас это жизненно важные суммы, которые позволят продержаться ещё один или два месяца. Поэтому я не знаю, что бы мы делали без этих выплат», — говорит предпринимательница Александра Морозова.

Заявку на получение зарплатной субсидии можно отправить через личный кабинет организации на сайте Федеральной налоговой службы. Чтобы получить господдержку, предприниматель не должен иметь недоимки по налогам и страховым взносам более 3 тысяч рублей по состоянию на 1 марта. Также нельзя увольнять свыше 10% сотрудников в период пандемии коронавируса, находиться в процессе ликвидации, реорганизации или банкротства.

Беспроцентные кредиты

Не меньший ажиотаж вызвало объявление о выдаче беспроцентных кредитов банками. В течение первого месяца получить такой вид поддержки от финансово-кредитных организаций было крайне сложно: банки отказывали почти 40% предпринимателей в выдаче кредитов по самым разным причинам. Кроме того, сначала меры касались только малого бизнеса, позже они распространились на средний и крупный.

Бизнесмену Анатолию Толстову удалось оформить кредит на выплату заработной платы сотрудникам под 0% годовых в Сбербанке. Для этого ему потребовалось быть клиентом данной финансово-кредитной организации, иметь расчётный счёт и зарплатный проект в ней. Деньги дали и ИП, специализирующемуся на развитии сферы развлечений, и компании «Антолл».

«Количество сотрудников умножили на МРОТ (12 130 рублей), затем результат умножили на 6 месяцев. К получившейся сумме прибавили подоходный налог. Таким образом была выведена сумма, которую нам выдали. Но эти деньги я уже должен буду вернуть через полгода», — поясняет предприниматель.

Одобрили заявку на получение беспроцентного кредита в Сбербанке и владелице сети частных детских садов «Супер-Почемучки» Ирине Мордвовой. В том числе благодаря этой финансовой поддержке она решила открыть в Нижнем Тагиле четвёртый детский сад, несмотря на пандемию коронавируса.

Заём антикризисный

В Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства сейчас в качестве дешёвых денег предоставляется заём «Антикризисный». Максимальная сумма, которую могут предоставить в рамках него, составляет 300 тысяч рублей. Процентная ставка — 5,5%. Заём был создан специально для тех предпринимателей, кто оказался в особенно сложных обстоятельствах из-за пандемии, — владельцев торговых точек, фитнес-клубов, студий красоты, детских центров, производств. Со старта выдачи фондом «Антикризисных» займов от предпринимателей Горнозаводского округа поступило более 140 заявок. По 40 с лишним из них договор уже заключён, свыше 60 заявлений сейчас находится на рассмотрении.

«У нас сложностей в получении никаких не было, — рассказывают АН “Между строк” в “Уралторгтехнике”, которая занимается продажей офисной техники и оборудования. — За один-два дня вполне реально всё оформить, если не отвлекаться и если все необходимые документы уже подготовлены. Заявку подавали через личный кабинет на сайте фонда. Деньги выдаются там только на выплату заработной платы и аренду. Мы взяли 300 тысяч рублей на год для подстраховки бизнеса, в качестве финансовой подушки, потому что неизвестно, сколько пандемия продлится. Все сотрудники у нас сейчас работают на удалёнке. Ни одного из них мы не уволили, не сократили. Работа у нас есть».

В Свердловской области фонд поддержки предпринимательства выдал уже свыше 100 антикризисных займов. Однако не все заявки после рассмотрения специалистами фонда получают одобрение. СОФПП вправе отказать предпринимателям в выдаче денег по нескольким причинам.

«В основном это задолженность по налогам (более одной тысячи рублей) или наличие каких-либо исполнительных производств на учредителе, директоре организации, — поясняет руководитель представительства СОФПП в Горнозаводском округе Сергей Федореев. — При этом часто предприниматели сами о них не знают. Причиной может стать, например, неоплаченный штраф ГИБДД. Мы в таких случаях предлагаем предпринимателю как можно скорее произвести оплату, а сами продлеваем рассмотрение заявки. Также мы можем отказать в займе в том случае, если заявитель не может подтвердить доходы, так как от этого зависит выплата “тела” кредита и процентов в дальнейшем. Мы это предпринимателю объясняем, у него есть понимание, почему ему отказывают. С банками всё иначе, они не раскрывают причин. Их система принятия решений остаётся чёрным ящиком».

Важный нюанс или подводный камень при оформлении «беспроцентных» займов заключается в том, что отсрочка для уплаты основного долга предоставляется только на срок до шести месяцев. Затем предпринимателям придётся выплатить и «тело» кредита. О том, с чего платить деньги через шесть месяцев, задумываются, к сожалению, не все бизнесмены. В тяжёлой ситуации осенью могут оказаться владельцы тех компаний, которые во время карантина совсем не работали и ушли в убыток. Им грозит банкротство. С другой стороны, для некоторых такая отсрочка — единственный шанс сохранить дело, в которое ранее были вложенные серьёзные финансовые и трудовые затраты. Особенно это актуально для тех, кто работал без накоплений ликвидности.

Займы по программе «Моногород»

Очень популярны среди уральских предпринимателей сегодня займы по программе «Моногород», выдачу которых СОФПП возобновил в мае. В связи с изменением ключевой ставки Банка России средства для приоритетных проектов будут теперь выдаваться по ставке от 2,75% годовых. Удовлетворить потребность в дешёвых деньгах смогут многие свердловчане. Подать заявки через личный кабинет на сайте фонда для получения займов по программе «Моногород» имеют право: бизнесмены «серебряного возраста» (45 лет и старше); женщины-предпринимательницы; резиденты ТОРов и индустриальных парков; экспортёры; бизнесмены, развивающие такие направления, как сельское хозяйство, экология, спорт и туризм. Срок — от 3 до 36 месяцев.

Займы по программе «Моногород» будут взяты в ближайшее время на четыре ИП, которые принадлежат жене и сёстрам бизнесмена Анатолия Толстова. Ранее этим видом воспользовались в числе прочих директор объединения «Элита» Вероника Маркова, один из руководителей компании «Керамзит-НТ» Надежда Хайманова, руководитель этнопарка «Ермаково городище» и оздоровительного центра «Морсель» Марина Ибрагимова.

Реструктуризация кредитов

Сегодня в линейке Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства представлено семь видом займов, в том числе «Старт», «Развитие» и «Доверие», где ставка составляет от 5,5% годовых. Клиенты СОФПП, имеющие действующие займы, получили в этом году возможность три месяца не платить по ним проценты. Речь идёт о полном списании процентов за май, июнь и июль. Также фондом была проведена реструктуризация 287 микрокредитов на общую сумму 482,6 млн рублей. Таким образом серьёзно была уменьшена финансовая нагрузка на предпринимателей.

Выплаты самозанятым

К началу июня сотрудники СОФПП получили уже свыше 10 200 заявок от самозанятых на получение выплат в 5 тысяч рублей. По 8 900 заявкам денежные средства были перечислены. При этом половина предпринимателей подавала заявки на получение уже повторных выплат.

Напомним, недавно в Свердловской области был расширен перечень самозанятых, имеющих право на выплаты. По решению губернатора Евгения Куйвашева, в список получателей добавили плательщиков налога на профессиональный доход, зарегистрированных до 1 мая 2020 года. Самозанятые, зарегистрированные до 1 апреля и не снявшиеся с учёта к 1 мая, получают от государства дополнительную выплату в размере 5 тысяч рублей. Совокупно им полагается 10 тысяч рублей.

Отсрочка по налогам и страховым взносам

Малому и среднему бизнесу на ближайшие шесть месяцев предоставляется отсрочка по всем налогам, за исключением НДС, снижение размера страховых взносов с 30% до 15% на зарплаты выше МРОТ. Микропредприятия могут вообще не платить страховые взносы в социальные фонды в ближайшие полгода. Эти меры, безусловно, могут помочь предпринимателям пережить коронакризис, так как снимают часть финансовой нагрузки. Но смогут ли их организации остаться на плаву, когда настанет время расплаты — большой вопрос.

Отсрочка по арендной плате

В Нижнем Тагиле юрлицам и ИП, арендующим муниципальные земельные участки и имущество, предоставляется отсрочка уплаты арендных платежей по договорам, которые были заключены до 18 марта этого года. Отсрочка даётся наиболее пострадавшему бизнесу. Она распространяется на период с 18 марта до 30 июня и предоставляется при условии, что задолженность подлежит уплате не ранее 1 января 2021 года. Отсрочка платежей за период с 1 июля до 1 октября даётся в соответствии с федеральным законодательством.

Другие компании и НКО могут получить отсрочку платежей за аренду земельных участков и муниципального имущества за период с 18 марта по 30 июня на срок, предложенный ими самими. Но деньги они должны будут вернуть не позднее 31 декабря 2021 года.

Эти меры поддержки сегодня считаются не самыми эффективными и вызывают недоумение и гнев у многих местных предпринимателей. Тагильчане считают, что власти могли бы оказать им реальную помощь, отменив, а не отсрочив платежи. С другой стороны, бюджет города в период пандемии коронавируса тоже сильно «просел» и каждая копейка у чиновников сейчас на счету. Не хватает средств на ремонты бюджетных учреждений и содержание городских территорий.

Большинство предпринимателей считает, что тех мер поддержки, которые были разработаны государством, недостаточно для того, чтобы сохранить максимально возможное количество субъектов среднего и малого бизнеса. Кроме того, часть из них носит лишь формальный характер.

«Сейчас любая поддержка, особенно если это выплаты каких-то денежных средств или компенсация предпринимателям каких-либо затрат, очень существенна. Но ею, к сожалению, могут воспользоваться очень немногие. В отдельных муниципальных образованиях количество субъектов среднего и малого бизнеса, которые могут претендовать на компенсацию части затрат на оплату труда, составляет лишь 3%. Предприниматели не могут заявиться на получение выплат ввиду того, что их ОКВЭДы не соответствуют тем, что указаны в списке наиболее пострадавших отраслей», — отмечает руководитель центра «Мой бизнес» в Нижнем Тагиле Сергей Федореев.

Напомним, после введения режима самоизоляции тагильские предприниматели начали массово закрывать и продавать свой бизнес. Сохранять дело мешают отток клиентов и падение спроса, нехватка оборотки, а также рост закупочных цен и банкротство поставщиков.