Общество

«Для нас это жизненно важные выплаты». Тагильский бизнес назвал наиболее эффективные и востребованные меры господдержки во время пандемии коронавируса

10.06.2020 19:19
«Для нас это жизненно важные выплаты». Тагильский бизнес назвал наиболее эффективные и востребованные меры господдержки во время пандемии коронавируса

После запрета на работу из-за распространения коронавируса малый бизнес в Нижнем Тагиле и других российских городах начал резко терять прибыль и закрываться. Тогда государство разработало комплекс мер поддержки предпринимателей в период пандемии. В него вошли в числе прочего зарплатные субсидии, отсрочка по налогам, беспроцентные кредиты. Журналист АН «Между строк» пообщался с представителями тагильского бизнеса и госрганов. Они рассказали, какие меры поддержки сегодня наиболее популярны и эффективны, а также о том, насколько сложно их получить. 

Зарплатные субсидии

Одной из самых востребованных и позитивных мер поддержки оказалась субсидия на выплату заработной платы. Безвозмездная финансовая помощь бизнесу в размере 12 130 рублей (МРОТ) на каждого трудоустроенного сотрудника перечисляется вне зависимости от отработанного им времени. Одним из тагильских предпринимателей, которые воспользовались этим видом поддержки, стал Анатолий Толстов. Из-за распространения коронавируса и введения режима самоизоляции у него серьёзно пострадала розница и аттракционный бизнес. Поэтому, как только он прочитал в новостях про введение зарплатных субсидий, сразу обратился в банки-партнёры. 

«Я внимательно слежу за новостями по финансовой поддержке малого бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса, отмечает Анатолий Толстов. Если вижу какие-то интересные инструменты, сразу даю команду бухгалтерии связываться с банками или налоговой и уточнять, кто именно может ими воспользоваться. Когда узнал про зарплатные субсидии, дал поручение бухгалтерам звонить в банки, но оказалось, что механизм предоставления этого вида поддержки ещё не налажен. Через две недели мы снова связались со Сбербанком. Там уточнили, что выплаты предоставляются только тем компаниям, что вошли в перечень наиболее пострадавших из-за пандемии коронавируса, с определённым ОКВЭДом. Мой “Антолл” не подошёл, но в то же время подошло ИП, которое занимается эксплуатацией аттракционов в парке Бондина. Мы подали заявку, и в конце мая, спустя месяц после нашего первого обращения, стало известно, что она одобрена».

Анатолий Толстов уже получил зарплатные субсидии за апрель — по 12 130 рублей на каждого штатного сотрудника и на ИП. Такие же выплаты должны позже прийти за май и июнь. Сегодня парк им. Бондина, где бизнесмен арендовал землю для запуска аттракционов, закрыт. Карусели, 4D-кинотеатр и автодром простаивают. Несмотря на это, работники Толстова продолжают обновлять оборудование и стричь газоны. На днях был покрашен аттракцион с лебедями, приобретены новые фильмы для 4D-кинотеатра. На автодроме все лампочки заменили на светодиодные.

«Эти выплаты очень важное подспорье для меня, признаётся предприниматель. Конечно, они даже половину суммы, которую мне приходится тратить на зарплаты, не перекрыли, но всё равно очень помогли. И главное, их не нужно будет потом возвращать. Я в год плачу миллион рублей за аренду земельных участков, хотя аттракционы работают всего четыре месяца. Сотрудникам, которые в штате, также плачу зарплату в течение всего года. Но сейчас доходов с аттракционов совсем нет. Хорошо, что администрация города пока не выставляет счета за аренду земли, она ввела отсрочку, и за это ей большое спасибо. Очень надеемся, что в этом году нам разрешат работать. Аттракционы очень позитивный бизнес. Когда дети радуются, веселятся, то ты заряжаешься от этого всего какой-то особенной энергией. Сейчас в парке нет детей, не слышен их смех. От этого немного тоскливо». 

Получила выплаты на зарплаты сотрудникам и хозяйка музыкальной студии «Серебряные струны» Александра Морозова. 

«У нас всё получилось очень быстро и просто. Я написала запрос бухгалтеру, она всё оформила, и уже через две недели мы получили деньги. Приятным сюрпризом стало то, что и на меня, как руководителя ИП, тоже насчитали выплату, бонус такой. Я этому была рада. Выплаты эти стали не просто хорошим подспорьем. Для нас это жизненно важные суммы, которые позволят продержаться ещё один или два месяца. Поэтому я не знаю, что бы мы делали без этих выплат», говорит предпринимательница Александра Морозова. 

Заявку на получение зарплатной субсидии можно отправить через личный кабинет организации на сайте Федеральной налоговой службы. Чтобы получить господдержку, предприниматель не должен иметь недоимки по налогам и страховым взносам более 3 тысяч рублей по состоянию на 1 марта. Также нельзя увольнять свыше 10% сотрудников в период пандемии коронавируса, находиться в процессе ликвидации, реорганизации или банкротства. 

Беспроцентные кредиты 

Не меньший ажиотаж вызвало объявление о выдаче беспроцентных кредитов банками. В течение первого месяца получить такой вид поддержки от финансово-кредитных организаций было крайне сложно: банки отказывали почти 40% предпринимателей в выдаче кредитов по самым разным причинам. Кроме того, сначала меры касались только малого бизнеса, позже они распространились на средний и крупный. 

Бизнесмену Анатолию Толстову удалось оформить кредит на выплату заработной платы сотрудникам под 0% годовых в Сбербанке. Для этого ему потребовалось быть клиентом данной финансово-кредитной организации, иметь расчётный счёт и зарплатный проект в ней. Деньги дали и ИП, специализирующемуся на развитии сферы развлечений, и компании «Антолл». 

«Количество сотрудников умножили на МРОТ (12 130 рублей), затем результат умножили на 6 месяцев. К получившейся сумме прибавили подоходный налог. Таким образом была выведена сумма, которую нам выдали. Но эти деньги я уже должен буду вернуть через полгода», поясняет предприниматель. 

Одобрили заявку на получение беспроцентного кредита в Сбербанке и владелице сети частных детских садов «Супер-Почемучки» Ирине Мордвовой. В том числе благодаря этой финансовой поддержке она решила открыть в Нижнем Тагиле четвёртый детский сад, несмотря на пандемию коронавируса. 

Заём антикризисный

В Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства сейчас в качестве дешёвых денег предоставляется заём «Антикризисный». Максимальная сумма, которую могут предоставить в рамках него, составляет 300 тысяч рублей. Процентная ставка — 5,5%. Заём был создан специально для тех предпринимателей, кто оказался в особенно сложных обстоятельствах из-за пандемии, — владельцев торговых точек, фитнес-клубов, студий красоты, детских центров, производств. Со старта выдачи фондом «Антикризисных» займов от предпринимателей Горнозаводского округа поступило более 140 заявок. По 40 с лишним из них договор уже заключён, свыше 60 заявлений сейчас находится на рассмотрении.  

«У нас сложностей в получении никаких не было, рассказывают АН “Между строк” в “Уралторгтехнике”, которая занимается продажей офисной техники и оборудования. За один-два дня вполне реально всё оформить, если не отвлекаться и если все необходимые документы уже подготовлены. Заявку подавали через личный кабинет на сайте фонда. Деньги выдаются там только на выплату заработной платы и аренду. Мы взяли 300 тысяч рублей на год для подстраховки бизнеса, в качестве финансовой подушки, потому что неизвестно, сколько пандемия продлится. Все сотрудники у нас сейчас работают на удалёнке. Ни одного из них мы не уволили, не сократили. Работа у нас есть». 

В Свердловской области фонд поддержки предпринимательства выдал уже свыше 100 антикризисных займов. Однако не все заявки после рассмотрения специалистами фонда получают одобрение. СОФПП вправе отказать предпринимателям в выдаче денег по нескольким причинам.

«В основном это задолженность по налогам (более одной тысячи рублей) или наличие каких-либо исполнительных производств на учредителе, директоре организации, поясняет руководитель представительства СОФПП в Горнозаводском округе Сергей Федореев. При этом часто предприниматели сами о них не знают. Причиной может стать, например, неоплаченный штраф ГИБДД. Мы в таких случаях предлагаем предпринимателю как можно скорее произвести оплату, а сами продлеваем рассмотрение заявки. Также мы можем отказать в займе в том случае, если заявитель не может подтвердить доходы, так как от этого зависит выплата “тела” кредита и процентов в дальнейшем. Мы это предпринимателю объясняем, у него есть понимание, почему ему отказывают. С банками всё иначе, они не раскрывают причин. Их система принятия решений остаётся чёрным ящиком». 

Важный нюанс или подводный камень при оформлении «беспроцентных» займов заключается в том, что отсрочка для уплаты основного долга предоставляется только на срок до шести месяцев. Затем предпринимателям придётся выплатить и «тело» кредита. О том, с чего платить деньги через шесть месяцев, задумываются, к сожалению, не все бизнесмены. В тяжёлой ситуации осенью могут оказаться владельцы тех компаний, которые во время карантина совсем не работали и ушли в убыток. Им грозит банкротство. С другой стороны, для некоторых такая отсрочка — единственный шанс сохранить дело, в которое ранее были вложенные серьёзные финансовые и трудовые затраты. Особенно это актуально для тех, кто работал без накоплений ликвидности. 

Займы по программе «Моногород»

Очень популярны среди уральских предпринимателей сегодня займы по программе «Моногород», выдачу которых СОФПП возобновил в мае. В связи с изменением ключевой ставки Банка России средства для приоритетных проектов будут теперь выдаваться по ставке от 2,75% годовых. Удовлетворить потребность в дешёвых деньгах смогут многие свердловчане. Подать заявки через личный кабинет на сайте фонда для получения займов по программе «Моногород» имеют право: бизнесмены «серебряного возраста» (45 лет и старше); женщины-предпринимательницы; резиденты ТОРов и индустриальных парков; экспортёры; бизнесмены, развивающие такие направления, как сельское хозяйство, экология, спорт и туризм. Срок — от 3 до 36 месяцев.

Займы по программе «Моногород» будут взяты в ближайшее время на четыре ИП, которые принадлежат жене и сёстрам бизнесмена Анатолия Толстова. Ранее этим видом воспользовались в числе прочих директор объединения «Элита» Вероника Маркова, один из руководителей компании «Керамзит-НТ» Надежда Хайманова, руководитель этнопарка «Ермаково городище» и оздоровительного центра «Морсель» Марина Ибрагимова. 

Реструктуризация кредитов

Сегодня в линейке Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства представлено семь видом займов, в том числе «Старт», «Развитие» и «Доверие», где ставка составляет от 5,5% годовых. Клиенты СОФПП, имеющие действующие займы, получили в этом году возможность три месяца не платить по ним проценты. Речь идёт о полном списании процентов за май, июнь и июль. Также фондом была проведена реструктуризация 287 микрокредитов на общую сумму 482,6 млн рублей. Таким образом серьёзно была уменьшена финансовая нагрузка на предпринимателей. 

Выплаты самозанятым

К началу июня сотрудники СОФПП получили уже свыше 10 200 заявок от самозанятых на получение выплат в 5 тысяч рублей. По 8 900 заявкам денежные средства были перечислены. При этом половина предпринимателей подавала заявки на получение уже повторных выплат. 

 

Напомним, недавно в Свердловской области был расширен перечень самозанятых, имеющих право на выплаты. По решению губернатора Евгения Куйвашева, в список получателей добавили плательщиков налога на профессиональный доход, зарегистрированных до 1 мая 2020 года. Самозанятые, зарегистрированные до 1 апреля и не снявшиеся с учёта к 1 мая, получают от государства дополнительную выплату в размере 5 тысяч рублей. Совокупно им полагается 10 тысяч рублей.

Отсрочка по налогам и страховым взносам

Малому и среднему бизнесу на ближайшие шесть месяцев предоставляется отсрочка по всем налогам, за исключением НДС, снижение размера страховых взносов с 30% до 15% на зарплаты выше МРОТ. Микропредприятия могут вообще не платить страховые взносы в социальные фонды в ближайшие полгода. Эти меры, безусловно, могут помочь предпринимателям пережить коронакризис, так как снимают часть финансовой нагрузки. Но смогут ли их организации остаться на плаву, когда настанет время расплаты — большой вопрос. 

Отсрочка по арендной плате

В Нижнем Тагиле юрлицам и ИП, арендующим муниципальные земельные участки и имущество, предоставляется отсрочка уплаты арендных платежей по договорам, которые были заключены до 18 марта этого года. Отсрочка даётся наиболее пострадавшему бизнесу. Она распространяется на период с 18 марта до 30 июня и предоставляется при условии, что задолженность подлежит уплате не ранее 1 января 2021 года. Отсрочка платежей за период с 1 июля до 1 октября даётся в соответствии с федеральным законодательством.  

Другие компании и НКО могут получить отсрочку платежей за аренду земельных участков и муниципального имущества за период с 18 марта по 30 июня на срок, предложенный ими самими. Но деньги они должны будут вернуть не позднее 31 декабря 2021 года.

Эти меры поддержки сегодня считаются не самыми эффективными и вызывают недоумение и гнев у многих местных предпринимателей. Тагильчане считают, что власти могли бы оказать им реальную помощь, отменив, а не отсрочив платежи. С другой стороны, бюджет города в период пандемии коронавируса тоже сильно «просел» и каждая копейка у чиновников сейчас на счету. Не хватает средств на ремонты бюджетных учреждений и содержание городских территорий.  

 

Большинство предпринимателей считает, что тех мер поддержки, которые были разработаны государством, недостаточно для того, чтобы сохранить максимально возможное количество субъектов среднего и малого бизнеса. Кроме того, часть из них носит лишь формальный характер. 

«Сейчас любая поддержка, особенно если это выплаты каких-то денежных средств или компенсация предпринимателям каких-либо затрат, очень существенна. Но ею, к сожалению, могут воспользоваться очень немногие. В отдельных муниципальных образованиях количество субъектов среднего и малого бизнеса, которые могут претендовать на компенсацию части затрат на оплату труда, составляет лишь 3%. Предприниматели не могут заявиться на получение выплат ввиду того, что их ОКВЭДы не соответствуют тем, что указаны в списке наиболее пострадавших отраслей», отмечает руководитель центра «Мой бизнес» в Нижнем Тагиле Сергей Федореев. 

Напомним, после введения режима самоизоляции тагильские предприниматели начали массово закрывать и продавать свой бизнес. Сохранять дело мешают отток клиентов и падение спроса, нехватка оборотки, а также рост закупочных цен и банкротство поставщиков. 

 

 

Фото: 
fotokto.ru
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